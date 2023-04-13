بعد تراجع فرص الفوز بالدوري.. النصر السعودي يقيل المدرب الفرنسي غارسيا

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الخميس، إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا، بعد أقل من عام في المنصب.

وتعادل النصر مع الفيحاء بدون أهداف مطلع الأسبوع الحالي في ضربة أخرى لآماله في استعادة اللقب للمرة الأولى منذ 2019.

وحصد النصر 7 نقاط في آخر 4 مباريات بالدوري وتراجع إلى المركز الثاني متأخرا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 7 جولات من النهاية.

وتأتي إقالة مدرب مارسيليا وليون وروما السابق قبل مواجهة الهلال في الدوري الثلاثاء المقبل.

قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.

مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق . pic.twitter.com/1sJCZBUtaS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

وخسر النصر لقب كأس السوبر المحلية بعد الهزيمة أمام الاتحاد في نصف النهائي في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يستطع النصر الفوز على منافسيه المباشرين الاتحاد أو الهلال أو الشباب في الدوري هذا الموسم.

وكان النصر عزز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة ضخمة حتى 2025.

وكانت تقارير إسبانية أفادت مؤخرا بأن نادي النصر يجهز عرضا خرافيا للتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، لخلافة غارسيا.

ووفق صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، فإن الثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو وكريستيانو رونالدو قد يجتمع مرة أخرى، بعد أن كانا معا في ريال مدريد من 2010 حتى 2013، وقدم "الدون" تحت قيادة "السبيشيل وان" أداء مميزا.

وكشفت الصحيفة أن النصر ينوي عرض 100 مليون يورو على المدرب السابق لريال مدريد في موسمين، وبذلك يصبح أعلى المدربين أجرا في العالم.

وينافس روما بقيادة مورينيو -الذي يمتد عقده مع الفريق الإيطالي حتى 2024- على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا وعلى لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وتتحدث تقارير إعلامية أن مورينيو (60 عاما) لا يزال ملتزما التزاما كاملا مع "جيالوروسي" وسيجتمع مع ملاك النادي ليطلع على خططهم للمستقبل رغم أنه قال مؤخرا "العقد أحيانا ليس أهم شيء" في العلاقة بين الطرفين.