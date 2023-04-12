100 مليون يورو في موسمين.. عرض خرافي من النصر السعودي للمدرب البرتغالي مورينيو

يجهز النصر السعودي عرضا خرافيا للتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، لخلافة الفرنسي رودي غارسيا الذي يقترب من الرحيل عن "العالمي".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية (AS)، فإن منصب غارسيا أصبح تحت التهديد، بعد التعادل الأخير أمام الفيحاء في الدوري السعودي والتأخر عن الاتحاد المتصدر بفارق 3 نقاط.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو وكريستيانو رونالدو قد يجتمع مرة أخرى، بعد أن كانا سويا في ريال مدريد من 2010 حتى 2013 وقدم "الدون" تحت قيادة "السبيشيل وان" أداء مميزا.

وكشفت أن النصر ينوي عرض 100 مليون يورو على المدرب السابق لريال مدريد في موسمين، ليصبح أعلى المدربين أجرا في العالم.

وينافس روما بقيادة مورينيو -الذي يمتد عقده مع الفريق السعودي حتى 2024- على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا وعلى لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وتتحدث تقارير إعلامية أن مورينيو (60 عاما) أنه لا يزال ملتزما بشكل كامل مع "جيالوروسي" وسيجتمع مع ملاك النادي ليطلع على خططهم للمستقبل رغم أنه قال مؤخرا "العقد -أحيانا- ليس أهم شيء" في العلاقة بين الطرفين.

وكانت تقارير إعلامية سعودية كشفت أن هناك مشكلة بين غارسيا ورونالدو وأن الأخير لا يثق فيه مما يعزز أنباء رحيل المدرب الفرنسي.

وتتابع التقارير أن المواجهة ضد الهلال الثلاثاء المقبل قد تكون الأخيرة لغارسيا إذا خسر النصر المباراة.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر بـ56 نقطة.