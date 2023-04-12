مدرب النصر السعودي قاب قوسين من الإقالة

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة النصر السعودي قررت الاستغناء عن الفرنسي رودي غارسيا مدرب الفريق في ما تبقى من منافسات هذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين.

ونقلت الصحيفة عن "مصادرها" أن القرار اتخذ بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق النصراوي، خصوصًا عقب تعادل الفريق مع الفيحاء في الجولة 23 من الدوري المحلي.

وحسب المصادر نفسها، ينتظر إعلان الخبر رسميا في الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يكون بديل الفرنسي مدرب فريق الشباب إيفو ميليتش أو مدرب ناشئي النصر الذين حققوا الدوري السعودي للناشئين يوم أمس إلى نهاية الموسم، ما لم يتم التعاقد مع مدرب آخر في المرحلة القادمة حيث لم يُتخذ القرار النهائي حول اسم البديل حتى الآن.

ويذكر أن مدة عقد المدرب غارسيا مع النصر -تعاقد معه في يونيو/حزيران الماضي- موسم واحد قابل للتجديد، وتبقى للنصر 7 جولات في الدوري إضافة إلى مباراتين في كأس "خادم الحرمين الشريفين" في حال وصل إلى المباراة النهائية.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الهلال يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.