"كبرت 10 سنوات في المباراة".. غوارديولا "منهك ذهنيا" بعد فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ

سيطر مانشستر سيتي على الشوط الثاني من مباراته أمام بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء، لكن مدربه بيب غوارديولا بدا مدهوشا عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان الفوز هو الأسهل لفريقه هذا الموسم.

وأجاب المدرب الإسباني "لم تكن مباراة سهلة مطلقا، أنا منهك على الجانب الذهني، (تقدمت في العمر) 10 أعوام اليوم".

وقطع سيتي خطوة كبيرة نحو الدور قبل النهائي بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه الألماني.

ورفع إيرلينغ هالاند رصيده إلى 45 هدفا مع سيتي بجميع المسابقات وهو رقم قياسي للاعب في الدوري الإنجليزي بموسم واحد.

وافتتح رودري التسجيل في الشوط الأول بتسديدة رائعة بعيدة المدى، قبل أن يعزز برناردو سيلفا من تفوق صاحب الأرض بضربة رأس.

ورغم ذلك، شدد غوارديولا على أن سيتي لن يركن إلى الراحة عندما يحل ضيفا على فريقه السابق في ميونخ الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني "يجب أن تقدم أداء قويا في مباراتين لإخراج هذه الفرق القوية وليست مباراة واحدة".

