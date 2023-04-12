سجنت 10 أشهر في روسيا.. نجمة كرة سلة أميركية تصدر كتابا تروي فيه تجربة "قاسية ومرعبة"

أعلنت نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر -أمس الثلاثاء- أنها تقوم بإعداد كتاب عن سجنها لمدة 10 أشهر في روسيا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما خرجت بعد تبادل أسرى بين موسكو وواشنطن.

ومن المقرر إصدار الكتاب الذي لم يعرف اسمه بعد عام 2024.

وأوضحت دار "ألفريد أ. كنوبف" للنشر أن بريتني غراينر تصف تجربة "قاسية وسوريالية" و"الجوانب المرعبة من الحياة اليومية" في روسيا.

وأوقفت غراينر بتهمة تهريب المخدرات عند وصولها إلى روسيا في فبراير/شباط 2022 للعب في صفوف فريق "يكاترينبرغ" إثر انتهاء موسم الدوري الأميركي، وهي عادة شائعة بين لاعبات كرة السلة.

وحُكم عليها بالسجن 9 سنوات ثم نقلت إلى حبس وسط روسيا، وأُطلق سراحها بعد مفاوضات طويلة مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة.

وقالت غراينر ان اعتقالها كان "بداية فترة لا يمكن تصوّرها في حياتي، لذا لم أكن مستعدة للحديث عنها حتى ذلك الحين".