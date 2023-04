خلاف تطور إلى عراك ودماء.. تفاصيل أزمة ماني وساني عقب خسارة بايرن ميونخ

ضاعف الثنائي ساديو ماني وليروي ساني من متاعب فريق بايرن ميونخ، الذي عاش ليلة قاسية في ملعب الاتحاد، ملعب مانشستر سيتي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) البريطانية أن اللاعبين دخلا في جدال حاد على أرض الملعب خلال المباراة.

وتطوّر الخلاف بين الثنائي داخل غرف الملابس ليتحول إلى عراك بالأيدي، ووجّه ماني لكمة إلى وجه ساني، لينزف الثاني الدم من شفته، قبل أن يتدخل زملاؤهما بينهما لفض الاشتباك.

وأوضحت "سكاي سبورتس" أنه عند عودة الفريق إلى ميونخ، استقل ساني الحافلة مع الفريق، فيما نُقل ماني بمفرده إلى مقر النادي.

