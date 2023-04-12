جنون عالم الرياضة.. حذاء بأكثر من مليوني دولار

قالت دار سوثبي للمزادات إن حذاء أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان الذي ارتداه في نهائي دوري كرة السلة الأميركي (NBA) عام 1998 بيع مقابل 2.2 مليون دولار، ليصبح أغلى حذاء رياضي على الإطلاق.

وارتدى جوردان الحذاء في المباراة الثانية من السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات أمام يوتا غاز في موسمه الأخير مع شيكاغو بولز.

وكانت شبكة "إي إس بي إن" بثت فيلما وثائقيا عن الموسم الأخير لجوردان مع بولز تحت اسم "الرقصة الأخيرة" في 2020.

وأحرز جوردان 37 نقطة في المباراة الثانية، ليقود بولز للفوز 93-88 في طريقه لحصد لقبه السادس مع الفريق.

وقالت دار سوثبي إن جوردان كان أهدى الحذاء لأحد الأطفال في يوتا بعد عثوره على سترته الضائعة.

وباعت دار المزادات الشهيرة قميص جوردان في المباراة الأولى من نهائي 1998 مقابل 10 ملايين دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، لتصبح أغلى قطعة ملابس رياضية على الإطلاق.