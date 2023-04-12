تفوق على صلاح ونيستلروي.. هدف هالاند في مرمى بايرن ميونخ يمنحه رقما قياسيا جديدا

واصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي تألقه مع فريقه الجديد، ودوّن باسمه رقما تاريخيا جديدا لم يسبقه إليه أحد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي لاكتساح بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الاتحاد، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنع هالاند الهدف الثاني لزميله البرتغالي بيرناردو سيلفا، في حين تكفل بنفسه بتسجيل الهدف الثالث، ليرفع رصيده إلى 45 هدفا، في 39 مباراة بجميع البطولات، منذ انطلاق الموسم الجاري 2022-2023.

صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، قالت إن هذه المحصلة من الأهداف لم يتمكن أي لاعب في إنجلترا من الوصول إليها.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق، وسجل كل منهما 44 هدفا في موسمي 2017-2018، و2002-2003 على التوالي.

ويُعد الإنجليزي أندي كول، المهاجم الأسبق لمانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، أول لاعب في إنجلترا يتجاوز حاجز 40 هدفا في موسم واحد.

وهز كول شباك المنافسين 41 مرة في 45 مباراة لعبها بقميص نيوكاسل في موسم 1993-1994.

وعاد مواطنه هاري كين لتكرار الإنجاز نفسه (41 هدفا)، لكن هذه المرة في 48 مباراة في جميع البطولات، خاضها مع توتنهام هوتسبير في موسم 2017-2018.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي حاليا، من تسجيل 42 هدفا في 49 مباراة مع مانشستر يونايتد في موسم 2007-2008.

وأوضحت "آس" أن هالاند واصل سجله التهديفي الرائع، حيث سجل 30 هدفا في البريميرليغ في ظرف 27 مباراة.

وبالإضافة إلى ذلك، هز المهاجم النرويجي شباك منافسي فريقه 3 مرات في مباراتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهدف آخر في مباراتين بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبهدفه في مرمى بايرن ميونخ، رفع هالاند رصيده في دوري أبطال أوروبا إلى 11 هدفا، منها 5 في مباراة واحدة، وكان ضحيته لايبزيغ، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وفي المجمل، وصل هالاند إلى هدفه رقم 34 في دوري أبطال أوروبا، سجلها في 26 مباراة فقط.