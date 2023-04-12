ارتكب هفوة قاتلة أمام مانشستر سيتي.. بايرن ميونخ يدين الإهانات العنصرية ضد أوباميكانو

استنكر نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، الإهانات العنصرية التي وجهت إلى مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو بعد الخسارة بثلاثية نظيفة، أمام مانشستر سيتي أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي انتهى بفور الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

وارتكب أوباميكانو خطأ فادحا في الدقيقة 70، حين فشل في السيطرة على الكرة، إذ خطفها منه اللاعب جاك غريليش، الذي مررها للنرويجي إيرلينغ هالاند، ليقدمها بدوره للبرتغالي برناردو سيلفا الذي سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

وبعد المباراة تعرض أوباميكانو لإساءات عنصرية وشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض جماهير بايرن ميونخ.

وكتب الحساب الرسمي للنادي "البافاري" عبر "إنستغرام" في تعليق على منشور لأوباميكانو: "كلنا في بايرن ندين العنصرية بأشد العبارات الممكنة! النادي كله يقف معك أوباميكانو".

وكان توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ قد انتقد هفوة أوباميكانو، وقال عقب المباراة "إن الأخطاء التي ارتكبها أسهمت في الخسارة أمام مانشستر سيتي".

وأضاف المدرب الذي تولى قيادة الفريق مؤخرا خلفا لجوليان ناغلسمان، "لقد ارتكب (أوباميكانو) الكثير من الأخطاء.. في أكثر من حالة افتقد للتركيز واتخذ قرارات خاطئة، مثل هذه الأخطاء ممنوعة وغير مقبولة في مباريات من هذا المستوى".

وأتم: "نحن لسنا منزعجين او غاضبين منه، إنه لا يزال صغيرا وسيظل يرتكب الأخطاء، لكنه سيتعلم حتما مما حدث".

من جانبه، قال لاعب وسط بايرن ميونخ وقائد الفريق جوشوا كيميش عقب المباراة، "الأمر صعب للغاية على أوبا لكن وجوده (في النادي) ليس من دون أسس. لديه صفات رائعة ونحن نؤمن به".

وخسر بايرن ميونخ للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الحالية، إذ سبق أن فاز في المباريات الثماني التي خاضها في الأدوار السابقة تحت قيادة مدربه المُقال جوليان ناغلسمان.

وسيكون بايرن في مهمة صعبة لتعويض تلك الخسارة في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.