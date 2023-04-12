"أهدافه سهلة وحظ خالص".. أغويرو يهاجم رونالدو ويعتبر ميسي هدافا أفضل منه

أصر النجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو على أن أهداف كريستيانو رونالدو "محض حظ"، موضحا أن مواطنه ليونيل ميسي هداف أفضل من النجم البرتغالي.

وكان ميسي سجل الهدف الأول لفريقه باريس سان جيرمان في فوز المنتخب على نيس بهدفين دون رد في الدوري الفرنسي.

وهذا الهدف جعله يرفع رصيده إلى 702 في أوروبا متفوقا على رونالدو الذي سجل 701، ولكن "البولغا" سجل أهدافه في أقل من 105 مباريات.

ووصل ميسي إلى ألف مساهمة، إذ سجل 702 أهداف وصنع 298 هدفا آخر في كرة القدم الأوروبية.

وشكك أغويرو في جودة أهداف رونالدو مقارنة بميسي، مع اعتقاده أن البرتغالي غالبًا ما استفاد من "حظ سعيد".

وأكد أغويرو أن مواطنه الأرجنتيني ميسي أفضل من رونالدو، وتابع "انظر من أين يسجل الهدف؟ كل أهدافه سهلة ومن مسافة قريبة وكرات وحظ خالص.. ميسي يسجل أهدافا صعبة ومتقنة. لكن ما الذي يفعله (رونالدو)؟ يستغل خطأ حراس المرمى ليسجل الأهداف. أعتقد أن راؤول وكريم بنزيمة لديهما أهداف أفضل".

وسيعود ميسي إلى المباريات عندما يستضيف سان جيرمان -متصدر الدوري الفرنسي- لانس صاحب المركز الثاني في قمة منتظرة السبت المقبل، بينما يتواجه النصر برونالدو مع الهلال الثلاثاء المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.