شاهد.. مانشستر سيتي وإنتر ميلان يضعان قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا

سجّل رودري هدفا رائعا، وحقق إرلينغ هالاند رقما قياسيا آخر على صعيد هزّ الشباك، ليفوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ 3-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليواصل سيتي مساعيه لتحقيق اللقب القاري أول مرة.

ووضع رودري فريق المدرب بيب غوارديولا في المقدمة في الدقيقة 27، بعد أن قطع الكرة ليتفوق على جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ويطلق تسديدة بعيدة المدى في الزاوية اليسرى العليا، تجاوزت اليد الممدودة للحارس يان زومر.

وتحوّلت المباراة التي كانت متكافئة تماما لصالح سيتي في منتصف الشوط الثاني، وسجّل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 70 بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من هالاند.

ووضع القناص النرويجي إرلينغ هالاند بصمته وسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من تسديدة قريبة، ليرفع رصيده إلى 45 هدفا في جميع المسابقات، وهو رقم قياسي في موسم واحد للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مواجهة من نوع خاص بين الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي مع فريقه السابق بايرن ميونخ.

ويحتاج سيتي للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب، لكي يعبر إلى المربع الذهبي في رحلة البحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال.

وستقام مباراة الإياب في 19 أبريل/نيسان في ملعب أليانز أرينا بميونخ.

إنتر يقترب من المربع الذهبي

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اقترب إنتر ميلان الإيطالي بشكل كبير من بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، والظهور في ما قبل النهائي لأول مرة منذ تتويجه باللقب عام 2010، بفوزه المثير على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-صفر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم نيكولو باريلا بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 51، وتبعه المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

وسيكون الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف، كافيا لإنتر ميلان في مباراة الإياب لكي يعبر إلى المربع الذهبي.