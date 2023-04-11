رياضة

شاهد- إصابات ومسيلات للدموع.. فوضى بنصف نهائي الدوري التونسي للسلة بين الأفريقي والنجم الرادسي

نصف نهائي بطولة كرة السلة التونسية بين النادي الافريقي والنجم الرادسي (مواقع التواصل)
قوات الأمن قررت إخلاء المدرجات واستكمال المباراة دون جماهير قبل أن تقرر إنهاء اللقاء بعد تضرر بعض اللاعبين بسبب الغاز المسيل للدموع (مواقع التواصل)
11/4/2023

أصيب عدد من الجماهير خلال لقاء النادي الأفريقي وضيفه النجم الرادسي في ذهاب نصف نهائي الدوري التونسي لكرة السلة -أمس الاثنين- بعد سقوط حاجز حديدي.

وسقط أحد الحواجز الحديدية في صالة القرجاني بسبب تدافع جماهير النادي الأفريقي في صالة القرجاني قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

وتوقف اللقاء قبل نهاية الربع الأول حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأفريقي بنتيجة 20-8.

واتجهت سيارات الإسعاف فورا لملعب اللقاء لنقل المصابين.

وقررت قوات الأمن إخلاء المدرجات على أن تستكمل المباراة دون جماهير، لكن تقرر في النهاية إنهاء اللقاء بعد تضرر عدد من اللاعبين بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقال فاكر بوزغاية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية لرويترز إن "مراقب المباراة طلب من الأمن إخراج الجماهير التي ارتكبت أعمال الشغب وعطلت المباراة".

وأضاف أنه سيحقق في الواقعة لمعرفة ماذا حدث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان عاديا لكن رد فعل الجماهير كان عنيفا مما نتج عنه إصابة جماهير النادي الأفريقي.

وكشف بوزغاية أن "7 من رجال الأمن تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة".

واتصلت رويترز برشيد الزمرلي المتحدث الرسمي باسم الأفريقي الذي أكد أنه لا يملك تفاصيل الواقعة ورفض التعليق على الموضوع.

وبلغ نصف نهائي الدوري التونسي لكرة السلة للموسم الحالي الاتحاد المنستيري، حامل اللقب، والنجم الساحلي والنادي الأفريقي والنجم الرادسي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات