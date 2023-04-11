شاهد- إصابات ومسيلات للدموع.. فوضى بنصف نهائي الدوري التونسي للسلة بين الأفريقي والنجم الرادسي

أصيب عدد من الجماهير خلال لقاء النادي الأفريقي وضيفه النجم الرادسي في ذهاب نصف نهائي الدوري التونسي لكرة السلة -أمس الاثنين- بعد سقوط حاجز حديدي.

وسقط أحد الحواجز الحديدية في صالة القرجاني بسبب تدافع جماهير النادي الأفريقي في صالة القرجاني قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

وتوقف اللقاء قبل نهاية الربع الأول حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأفريقي بنتيجة 20-8.

واتجهت سيارات الإسعاف فورا لملعب اللقاء لنقل المصابين.

وقررت قوات الأمن إخلاء المدرجات على أن تستكمل المباراة دون جماهير، لكن تقرر في النهاية إنهاء اللقاء بعد تضرر عدد من اللاعبين بسبب الغاز المسيل للدموع.

نصف نهائي بطولة كرة السلة بين النادي الافريقي والنجم الرادسي: سقوط حاجز مدارج قاعة القرجاني بعد تدخل الأمن وتدافع الجماهير.. pic.twitter.com/lxSbLjrg0i — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) April 10, 2023

وقال فاكر بوزغاية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية لرويترز إن "مراقب المباراة طلب من الأمن إخراج الجماهير التي ارتكبت أعمال الشغب وعطلت المباراة".

وأضاف أنه سيحقق في الواقعة لمعرفة ماذا حدث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان عاديا لكن رد فعل الجماهير كان عنيفا مما نتج عنه إصابة جماهير النادي الأفريقي.

وكشف بوزغاية أن "7 من رجال الأمن تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة".

واتصلت رويترز برشيد الزمرلي المتحدث الرسمي باسم الأفريقي الذي أكد أنه لا يملك تفاصيل الواقعة ورفض التعليق على الموضوع.

وبلغ نصف نهائي الدوري التونسي لكرة السلة للموسم الحالي الاتحاد المنستيري، حامل اللقب، والنجم الساحلي والنادي الأفريقي والنجم الرادسي.