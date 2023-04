تغيير موعد مباراة أرسنال وتشلسي في الدوري الإنجليزي لأسباب أمنية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مباراة أرسنال متصدر الترتيب على ملعبه أمام تشلسي تأجلت حتى الثاني من مايو/أيار المقبل بسبب جوانب تتعلق بالأمن.

وكان من المقرر أن تقام المباراة السبت القادم على ملعب الإمارات.

وقالت الرابطة في بيان "تمت الموافقة على الموعد المبدئي لهذه المباراة في اجتماع لجنة الأمن والسلامة في فبراير/شباط الماضي".

وأضافت "لكن الشرطة أعادت تقييم الموقف في ما يتعلق بوقت انطلاق المباراة، وطلبت اجتماعا جديدا مع مجموعة الأمن والسلامة التي قررت تغيير موعد المباراة".

A new date has been set for our @PremierLeague home match against Chelsea 👇

— Arsenal (@Arsenal) April 11, 2023