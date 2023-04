ترك مقابلة صحفية ليصلي.. روديغر: أصوم رمضان وأحافظ على الصلوات وتلاوة القرآن

أكد أنطونيو روديغر لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم أنه يصوم شهر رمضان ويؤدي الفرائض خلاله، مشيرا إلى أنه لا يمثل أي مشكلة بالنسبة له.

وتحدث روديغر خلال مقابلة مطولة مع صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، عن التزامه بالصيام في نهار رمضان، والحفاظ على الصلوات وتلاوة القرآن.

وأجاب روديغر عن سؤال حول تأثير الصيام على اللاعبين، قائلا "ليس أنا، لأنني معتاد على ذلك، وأنا لا آكل أو أشرب أي شيء نهارا، وألتزم بالصيام بشكل كامل".

وأضاف أن الأمر ليس سهلا، لكنه يحتاج إلى العقلية المناسبة فقط للتعامل مع الأمر، وهو ما يعتبره روديغر أحد مميزاته، مؤكدا أن الالتزام خلال الشهر لا يمثل أي مشكلة بالنسبة له.

وأجاب ساخرا حول إذا ما كان تحدث مع أنشيلوتي أو بينتوس (المعد البدني) لوضع بروتوكول بشأن شهر رمضان، بأنه إذا أخبر بينتوس، فسيجعله يركض وسيستمع إلى ما يطلبه، ولذلك "من الأفضل التحدث مع مختص التغذية".

وأكد روديغر أنه يتواصل مع مختص التغذية في النادي حتى يعلم الكميات التي يجب تناولها وشربها كي يوازن نظامه الغذائي.

