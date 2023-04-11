بسبب إهدار الفرص.. إنزاغي يلوم لوكاكو على تراجع نتائج إنتر

انتقد سيموني إنزاغي مدرب إنتر مهاجمه روميلو لوكاكو لإهداره سلسلة من الفرص، حيث يواجه المدرب ضغوطا متزايدة بعد فشل فريقه في الفوز بمبارياته الست الأخيرة في كافة المسابقات قبل مواجهة بنفيكا في البرتغال بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأهدر المهاجم البلجيكي فرصا واضحة للتسجيل خلال الهزيمة بهدف نظيف أمام فيورنتينا والتعادل 1-1 مع ساليرنيتانا المتواضع خلال الأيام العشرة الماضية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مما كلف الفريق نقاطا حاسمة في سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وتركت هذه النتائج المتواضعة اعتقادا بأن أيام إنزاغي مع الفريق معدودة، ويبدو أنه يلوم لوكاكو على مأزق إنتر الذي تراجع للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي مع بقاء 9 مباريات على نهاية الموسم.

وقبل ذهاب دور الثمانية ضد بنفيكا، وعندما سُئل إنزاغي عن آخر مرة أهدر فيها لوكاكو فرصا أمام ساليرنيتانا قال المدرب الإيطالي "لن أتوقف عند مباراة ساليرنيتانا فقط، بل سأفكر أيضا في الفرصة

(الضائعة) ضد فيورنتينا.. خرجنا بنتيجة لم نتوقعها من هاتين المباراتين. أولئك الذين يكتبون والذين يتحدثون كثيرا يتأثرون بالنتائج ولكن يجب أن يفكروا في الأمر بطريقة عقلانية وواضحة".

وبعد هذه الفترة المتواضعة على الصعيد المحلي، فإن بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الأم من شأنه أن يخفف الضغط على إنزاغي.

وقال إنزاغي "اليوم ندرك أن الأمر لن يكون سهلا أمام منافس قوي يملك الجودة والكفاءة، لكننا نعرف ذلك معا وأعتقد أن هذه هي الكلمة التي يجب استخدامها في الشهرين المقبلين، يمكننا الخروج من ذلك ونحن نشعر بالرضا".

وأضاف المدرب الذي لا يزال فريقه ينافس في كأس إيطاليا، "الهدف كان أن نواصل المنافسة في كافة المسابقات الشهر الحالي. نحن نتراجع في الدوري، لكن لدينا فرصة للعودة".

وتعادل الفريق 1-1 خارج أرضه في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد يوفنتوس.

وقال إنزاغي إنه استبعد لاعب الوسط هاكان شالهان أوغلو والمدافع ميلان شكرينيار من مباراة الذهاب أمام بنفيكا لعدم تعافيهما بعد من الإصابة.

وأضاف المدرب الإيطالي "إنهما لاعبان مهمان للغاية، ومن الواضح أنه سيكون هناك أيضا بعض الغيابات في صفوف بنفيكا. كنت أود أن يخوض الفريقان المباراة بتشكيلة مكتملة".

ويأمل إنزاغي أن يكون شالهان أوغلو جاهزا لمباراة الدوري القادمة ضد مونزا السبت المقبل.