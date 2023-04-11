برشلونة يهدر نقطتين في صدارة الدوري الإسباني.. هل ظلمه الحكم أمام جيرونا؟

أهدر فريق برشلونة نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه جيرونا اليوم الاثنين في الجولة الـ 28 لليغا.

وفشل برشلونة في استغلال تعثر ملاحقه المباشر ريال مدريد أمام ضيفه فياريال 2-3 أمس الأول السبت.

وحصد النادي الكتالوني نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق 13 نقطة عن الريال الوصيف، مقابل 35 نقطة لجيرونا في المركز الـ 11.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب منذ البداية وأهدر القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصتين في أول 10 دقائق.

وكاد برشلونة أن يتقدم بهدف في الدقيقة التاسعة بعدما أخطأ سانتياغو بوينو مدافع جيرونا في تمرير وكادت تسكن شباك فريقه لولا يقظة حارس مرماه الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وينص قانون كرة القدم على أن الكرة يجب أن تعبر بكامل هيئتها أو استدارتها بين القائمين وتحت العارضة لكي تحتسب هدفا، ويعني هذا أن وجود أي جزء ولو بسيط على الخط سواء في الأرض أو الهواء يمنع احتساب الهدف وهو ما حدث بالفعل من الحكم ومساعده وأكدته تقنية الفيديو التي تعد مثل هذه الحالات من اختصاصاتها.

وأظهرت الإعادات التليفزيونية أن قرار استمرار اللعب وعدم احتساب هدف لبرشلونة كان صحيحا لوجود جزء من الكرة على خط المرمى الذي يجب أن تعبره بكاملها ليتم احتساب الهدف.

وجاءت أول فرصة لجيرونا في الدقيقة 20 بعد مجهود فردي من إيفان مارتن أنهاه بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وتراجع إيقاع اللعب في الوقت المتبقي من أحداث الشوط الأول دون أي فرص تذكر على المرميين.

وبعد مضي 7 دقائق من بداية الشوط الثاني كاد جول كوندي أن يفتتح التسجيل لبرشلونة عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة مرمى جيرونا تماما.

ورد جيرونا بفرصة خطيرة تمثلت في تسديدة قوية لفالنتين كاستيلانوس من داخل منطقة الجزاء لكن المرة مرت على بعد سنتيمترات قليلة من المرمى الكتالوني.

وكثف برشلونة من ضغطه الهجومي في الدقائق العشر الأخيرة أملا في خطف هدف الفوز، لكنه لم ينجح في تحقيق مبتغاه لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.