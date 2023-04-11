الولايات المتحدة تستضيف البطولة الاستعدادية للموسم القادم بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستستضيف البطولة الاستعدادية للموسم والتي يشارك فيها 6 أندية من الدوري الممتاز في الفترة من 22 إلى 30 يوليو/تموز المقبل.

والأندية الستة المشاركة في البطولة هي أستون فيلا وبرنتفورد وبرايتون آند هوف ألبيون وتشلسي وفولهام ونيوكاسل يونايتد. وستخوض هذه الفرق 9 مباريات عبر 5 مدن.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "تملك أنديتنا مشجعين رائعين في الولايات المتحدة، يتابعون فرقهم بحماس طوال الموسم".

وانطلقت بطولة "السلسلة الصيفية"، التي تقام كل عامين، في عام 2003. وأقيمت النسخ التسع السابقة في الصين وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايلند.