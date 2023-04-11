"الله يعلم كل شيء".. زوجة فالفيردي تعلق على "المشكلة" مع لاعب فياريال

ردت الصحفية الأرجنتينية مينا بونينو، زوجة فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، على البيان الذي أصدره أليكس باينا لاعب فياريال، بعد اعتداء لاعب الملكي عليه -السبت الماضي- عقب مواجهة الفريقين بالليغا.

واتهم لاعب فياريال حاشية اللاعب بالكذب بشأن سبب مهاجمته، وألمح إلى أن فالفيردي استغل هذه الأزمة.

وتزعم تقارير إعلامية أن باينا قال لفالفيردي بعد عرقلته بمواجهة الكأس التي جمعت الفريقين في يناير/كانون الثاني "ابك الآن على ولدك الذي لن يولد" ووقتها -بحسب التقارير- تغاضى الدولي الأوروغوياني عن الواقعة الأولى لكن لاعب فياريال كرر ما قاله خلال مباراة السبت الماضي في الليغا.

وانتظر فالفيردي باينا بجوار حافلة الفريق في مرآب الملعب، وقال للاعب فياريال "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني" ثم ضربه بلكمة في وجهه.

وعلى موقع تويتر، غردت بونينو بأن "الكذب يؤلم أكثر من الضربات" مشيرة إلى سبب هجوم فالفيردي الذي يفترض أنه يتعلق بالإشارة إلى الطفل الذي يتوقعه مع زوجته بالحمل المحفوف بالمخاطر والذي أصبح بالفعل تحت السيطرة. وقالت أيضا "يؤلمني إنهم يقولون إننا نستغل المحنة".

La familia siempre está por delante de todo. Y siempre lo dije, el fútbol es lo menos importante de las cosas más importantes.

Nuestra recompensa es que el embarazo siga bien y JAMÁS nos aprovecharíamos de una situación así.

Gracias por entender — Mina Bonino (@Minabonino) April 10, 2023

وتابعت "هناك إله يرى كل شيء ويعرف الواقع ونحن هادئون، لكنهم يفتحون جرحا لا يغلق حتى لأنني لن أشعر براحة البال حتى يولد الطفل. هناك حدود يجب عدم تجاوزها، ليس كل شيء في كرة القدم. ليس كل شيء يستحق في هذه الحياة".

وأوضحت أن هناك حدودا "ويصل الحد الأقصى عندما يسبب لك شخص ألما مباشرا. وأنا لا أتحدث باسم أي شخص (فالفيردي). أنقل ألمي وإذا كان هناك شخص لا يخرج للتحدث اليوم، فذلك لأنه لا يريد أن يسترجع ما حدث مرة أخرى، وعلى العكس من ذلك يريد إنهاء هذا في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "تخيل عندما تكونين في الأسبوع الـ 14 من الحمل ويخبرونك بأن طفلك لن يولد، تخيل أنك عندما تكونين في الأسبوع 14 يخبرونك أن طفلك لن يولد، وأنه قد يولد مصابا بمتلازمة داون، وأنه يمكنك اختيار إنهاء الحمل أو انتظار الاختبارات التي تستغرق النتائج أكثر من شهر".

ومضت "تخيل أنكِ مستعدة لولادة طفل ميت، وأنه يمكنك المحاولة مرة أخرى في غضون شهرين أو ثلاثة. تخيل أنه بهذه الأثناء، تقدم لي شبكات التواصل تعازيها لأنه يشاع أنني فقدت حملا، حيث لم أكن أعرف حتى الآن".

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 😱 Alex Baena, con el pómulo hinchado tras el puñetazo de Fede Valverde. 📹 @pablopatinho7 pic.twitter.com/DkNkcPOWpv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2023

وختمت أن "الأسرة دائما في المقام الأول، كرة القدم هي أقل الأشياء أهمية. مكافأتنا أن الحمل يستمر بشكل جيد ولن نستفيد أبدا من مثل هذه المواقف".

وكان فياريال -التي زعم أنه يملك مقطع فيديو بالواقعة- أن باينا قدم شكوى للشرطة بعد مزاعم عن تعرضه لاعتداء. وقال النادي -أول أمس الأحد- إن الواقعة حدثت حين كان باينا (21 عاما) في طريقه لحافلة الفريق بعد المباراة، ولم يحدد مرتكب الاعتداء المزعوم.

وكتب باينا، لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما الذي سجل 10 أهداف في 38 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، على حسابيه في تويتر وإنستغرام، أنه "سعيد جدًا بفوز الفريق على ملعب مثل سانتياغو بيرنابيو، لكن في الوقت نفسه حزين جدًا للاعتداء الذي تعرضت له عقب المباراة ومتفاجئ لما يُقال عني. كل ما يُقال خاطئ تمامًا".

ونشر برنامج "إل شرينغيتو" الرياضي الإسباني مقطعا مصورا، وأرفقه بتعليق "تورم خد باينا بعد لكمة فالفيردي".

وقال زيسكو نادال مندوب فياريال في تغريدة عبر شبكة "تويتر" للتواصل "فالفيردي فظيع وجبان".