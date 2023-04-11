أنشيلوتي يردّ على تكهنات اقترابه من تدريب البرازيل أو تشلسي

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن إبداء سعادته بالتكهنات التي تشير إلى اقترابه من تدريب المنتخب البرازيلي أو تشلسي الإنجليزي، تقلل من احترامه لناديه الحالي ريال مدريد الإسباني.

ويمتد عقد أنشيلوتي مع الريال لموسم آخر، لكن ذلك لم يمنع ترشيحه لتدريب المنتخب البرازيلي ونادي تشلسي الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة.

وقضى أنشيلوتي موسمين من قبل مع تشلسي، وقاده لثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد في موسم 2009-2010.

وقبل مواجهة الريال مع تشلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قلل أنشيلوتي من التكهنات المثارة حول رحيله عن سانتياغو برنابيو وتوليه تدريب منتخب السامبا أو نادي تشلسي.

وقال المدرب الإيطالي اليوم الاثنين لمحطة "راديو راي 1" الإذاعية "لدي عقد حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وأود احترامه".

وعاد أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد في 2021، وقاده للقب الدوري الإسباني في موسمه الأول، ثم توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ويبحث تشلسي عن مدرب جديد عقب إقالة غراهام بوتر والاستعانة بفرانك لامبارد بشكل مؤقت، كما يبحث منتخب البرازيل عن خليفة لمدربه السابق تيتي الذي رحل عقب نهاية مونديال قطر 2022، حيث يتولى مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما رامون مينيزيس المسؤولية بشكل مؤقت.