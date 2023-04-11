أكبر صفقة رياضية في العالم.. عملية بيع مانشستر يونايتد مستمرة

ذكر موقع "سبورتيكو" الرياضي اليوم الثلاثاء أن مانشستر يونايتد سيبدأ جولة ثالثة من تلقي عروض الشراء نهاية الشهر الجاري، ويدرس ملّاك النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بيعه.

ولم يرد مانشستر يونايتد والبنك الاستثماري "رين جروب" الذي يدير تقديم العطاءات على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وأطلقت عائلة جليزر الأميركية المالكة للنادي عملية بيع رسمية أواخر العام الماضي مع تلقي العديد من العطاءات في فبراير/شباط ومارس/آذار.

وقالت مصادر لرويترز -في وقت سابق- إن بيع النادي من المرجح أن يتجاوز أكبر صفقة رياضية حتى الآن، وتبلغ 5.2 مليارات دولار، بما في ذلك الديون والاستثمارات التي دفعها مستثمرون لشراء تشلسي.

ويعد يونايتد رابع أغنى فريق كرة قدم في العالم، وفقا لتحليل لشركة ديلويت. وينظر للنادي على أنه واحد من أكثر الأصول قيمة في جميع الرياضات.