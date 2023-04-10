قبل مواجهة بايرن.. غوارديولا يدافع عن فشل مانشستر سيتي بأبطال أوروبا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، قبل مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء إن فريقه يتطلع للفوز بالبطولة لكن الرغبة وحدها لن تكون كافية لتحقيق النجاح على الصعيد الأوروبي.

وفاز غوارديولا بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ومثلها لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالإضافة للقب لكأس الاتحاد الإنجليزي لكن النجاح الأوروبي استعصى على المدرب الذي فاز باللقب الأوروبي مرتين مع برشلونة.

وتأهل سيتي بقيادة المدرب الإسباني لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية وكانت أفضل نتيجة للفريق هي خسارة نهائي البطولة عام 2021 أمام تشلسي.

وبسؤاله عن مدى رغبته في تحقيق دوري أبطال أوروبا مع السيتي، قال غوارديولا للصحفيين "كثيرا. علينا أن نحاول. من دواعي الفخر أن نكون هنا أمام أحد أندية النخبة مثل بايرن ميونخ. لن نأخذ الموقف كأمر مسلم به. وسنخوض مباراتين بداية من الغد".

جوارديولا 💬 قبل هالاند أيضًا كنا نسجل العديد من الأهداف، لم تكن هذه هي المشكلة 💪#السيتي pic.twitter.com/A6vcJ3bs9B — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 10, 2023

وأضاف "السؤال يطرح نفسه في كل موسم. نحاول كل موسم. الفرق التي نلعب ضدها جيدة وتريد الفوز أيضا. حلمي أن أعيش الشعور (بالفوز) مجددا. نريد أن نحاول ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز".

وتابع المدرب الإسباني "مايكل جوردان فاز بـ6 ألقاب لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. لكنه في كم موسما شارك؟.. 16 موسما".

وكرر المدافع روبن دياز حديث مدربه وقال إن البطولة تحمل "خصوصية" للسيتي.

جوارديولا 💬 في دوري أبطال أوروبا يجب أن تكون مثاليا 👌#السيتي | @PepTeam pic.twitter.com/OoJ6ADYmzc — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 10, 2023

وأبلغ دياز الصحفيين "نريد حقا الفوز بها. ستكون مواجهة صعبة لكن هذا كل ما تدور المنافسة حوله وهو الفوز أمام الأفضل. نحن سعداء لكوننا هنا. في كل موسم يكون العمل الذي عليك القيام به هو الاستمرار في المنافسة على كل البطولات في الدوري الممتاز ودوري الأبطال وكل بطولات الكؤوس".

وقال إن "الهدف الأكبر هو الاستمرار في المنافسات لأطول فترة ممكنة".

ويواجه السيتي غدا توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ أن قاد المدرب الألماني فريق تشلسي للتغلب على السيتي في نهائي البطولة القارية 2021.

وقال غوارديولا "(نهائي 2021) كان صعبا لكننا نسيناه وسنحاول مجددا هذه المرة. أحيانا تفوز حين تستحق وأحيانا تخسر. لا أعيش في الماضي وما حدث لنا يشكل جزءا من الرياضة".

بيب جوارديولا عن توخيل 💬 هو مبتكر، ويبني الهجمة بشكل جيد، والفريق لديه تواصل جيد، ولاعبون يمتلكون السرعة، والفريق يهاجم المساحات جيدا، قدم أداء جيد عندما ذهب إلى باريس، فاز بالدوري ووصل إلى نهائي دوري الأبطال، الطريقة التي لعبوا بها كانت جيدة، ومع تشيلسي قدم عملا جيدا.#السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 10, 2023

وتولى توخيل مهمة تدريب بايرن في الشهر الماضي ليحل محل يوليان ناغلسمان الذي تمت إقالته.

وقال غوارديولا "أحاول معرفة مستوى التميز لديه في كل الخطوط. كان الأمر صعبا ضد يوليان ناغلسمان وسيكون صعبا أيضا ضد توخيل. لا أعير اهتماما كبيرا لهذا الأمر (تغيير المدرب). أهتم أكثر بما أفعله مع فريقي".

وأضاف "توخيل مدرب مبدع وجيد. يستطيع بناء الهجمات بشكل جيد ويجيد الربط بين اللاعبين ويملك مجموعة تجيد الانطلاق في المساحات".