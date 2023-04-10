بالفيديو.. غضب رونالدو ومدرب النصر بعد حركة "كش ملك" بالدوري السعودي

ظهر الغضب واضحا على وجه كريستيانو رونالدو، وانتقد رودي غارسيا مدرب النصر أداء لاعبيه بعد تعادل محبط مع الفيحاء من دون أهداف في نتيجة قد تعني "كش ملك" للفريق بلغة الشطرنج في الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ولم تظهر أمس الأحد بصمة رونالدو، الذي توقف رصيده عند 11 هدفا في 10 مباريات بالدوري، وكذلك زميله أندرسون تاليسكا الذي يتقاسم صدارة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا.

وغادر رونالدو ملعب الفيحاء غاضبا وظهر عليه الإحباط وكان يتحدث بحدة إلى بعض الموجودين هناك، وخلع شارة القيادة وأمسكها بيده.

واغتنم الاتحاد المتصدر الفرصة ليوسع الفارق إلى 3 نقاط مع النصر صاحب المركز الثاني قبل آخر 7 جولات بفوزه 2-1 على الوحدة، ويتفوق الاتحاد أيضا في المواجهة المباشرة.

ثنائية تعزز صدارة الاتحاد للدوري 🔝🟡 • 🎥 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الوحدة_الاتحاد⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/AeMlGieJLt — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

وقال الفرنسي غارسيا لمحطة شركة الرياضة السعودية "إس إس سي" (SSC) عبر مترجم "النتيجة سيئة بكل تأكيد ونحن غير سعداء. أتيحت لنا فرص ولكن من 18 تسديدة كانت هناك 3 تسديدات مؤثرة".

"النتيجة كانت سيئة بالنسبة لنا، ولعبنا أمام فريق جيد ولست سعيد بأداء اللاعبين" رودي غارسيا – مدرب #النصر#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/aUGzZr0oqy — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

وأضاف "لم يكن مستوانا جيدا ولا أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين، وطلبت منهم أن يكون مستواهم مثل المباراة الأخيرة (في الفوز 5-0 على العدالة) لكن هذا لم يحدث".

وسيصطدم النصر بغريمه الهلال حامل اللقب وبطل آسيا الأسبوع المقبل في مباراة ربما تحدد شكل المنافسة على اللقب.

وتابع مدرب روما وأولمبيك مرسيليا وليون السابق "تتبقى 7 مباريات وسنحاول التعافي وندرك أن الأمر ليس سهلا بعد أن خسرنا نقطتين لكن كل شيء ممكن".

سباق الصدارة 🔥 🥇الاتحاد يبتعد والنصر يهدر نقطتين🥈#SSC pic.twitter.com/TQ94u8csNC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

ونشرت صفحة الفيحاء على تويتر صورة لقائد الفريق سامي الخيبري يجلس أمام رونالدو على طاولة للشطرنج، على طريقة إعلان شهير بين الغريمين ليونيل ميسي وكريستيانو، وكتبت "كِش ملك"، في منشور حظي بانتشار واسع ووصل إلى أكثر من 1.9 مليون مشاهدة، بينما تصل في المعتاد أغلب منشورات الصفحة إلى أقل من 100 ألف مشاهدة.