عقب تتويجها بلقب دورة تشارلستون الأميركية.. التونسية أنس جابر الرابعة على العالم

صعدت التونسية أنس جابر إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر الاثنين، عقب تتويجها بلقب دورة تشارلستون الأميركية ذات 500 نقطة الأحد على حساب السويسرية بيليندا بنتشيتش.

وتُوّجت جابر (28 عامًا) باللقب الأول لهذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت إلى المركز الخامس.

وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من السويسرية التي حرمتها من لقب الدورة الأميركية العام الماضي.

وعادت جابر إلى المنافسات في دورة "إنديان ويلز" الأميركية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي للألف أيضًا من الدور الثاني، قبل أن تتألق تألقا لافتا في دورة تشارلستون حيث حققت نتائج إيجابية في الموسمين الماضيين عندما بلغت المباراة النهائية 2022 والدور نصف النهائي 2021. كما بلغت جابر المباراة النهائية للدورة ذاتها عام 2021 عندما كانت ضمن دورات الـ250.

يذكر أن جابر استهلّت الموسم في المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وكان صعود جابر التغيير الوحيد على المراكز العشرة الأولى في التصنيف الذي تسيطر عليه البولندية إيغا شفيونتيك منذ عام أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيغولا.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات: