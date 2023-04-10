رياضة

عقب تتويجها بلقب دورة تشارلستون الأميركية.. التونسية أنس جابر الرابعة على العالم

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA - APRIL 09: Ons Jabeur of Tunisia poses with the trophy after defeating Belinda Bencic of Switzerland during the Finals of the Credit One Charleston Open at Credit One Stadium on April 09, 2023 in Charleston, South Carolina. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
أنس جابر (28 عامًا) توّجت باللقب الأول لهذا هذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية (غيتي)
10/4/2023

صعدت التونسية أنس جابر إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر الاثنين، عقب تتويجها بلقب دورة تشارلستون الأميركية ذات 500 نقطة الأحد على حساب السويسرية بيليندا بنتشيتش.

وتُوّجت جابر (28 عامًا) باللقب الأول لهذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت إلى المركز الخامس.

وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من السويسرية التي حرمتها من لقب الدورة الأميركية العام الماضي.

وعادت جابر إلى المنافسات في دورة "إنديان ويلز" الأميركية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي للألف أيضًا من الدور الثاني، قبل أن تتألق تألقا لافتا في دورة تشارلستون حيث حققت نتائج إيجابية في الموسمين الماضيين عندما بلغت المباراة النهائية 2022 والدور نصف النهائي 2021. كما بلغت جابر المباراة النهائية للدورة ذاتها عام 2021 عندما كانت ضمن دورات الـ250.

يذكر أن جابر استهلّت الموسم في المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وكان صعود جابر التغيير الوحيد على المراكز العشرة الأولى في التصنيف الذي تسيطر عليه البولندية إيغا شفيونتيك منذ عام أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيغولا.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

  1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8975 نقطة
  2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6891
  3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5735
  4. أنس جابر (تونس) 5031
  5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4990
  6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4346
  7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4305
  8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3505
  9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3191
  10. بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162
المصدر : وكالات