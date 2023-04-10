شاهد.. شغب يوقف مباراة في دوري الدرجة الثانية الجزائري

تسببت أحداث شغب في إيقاف المباراة التي كانت تجمع شباب المشرية بضيفه ترجي مستغانم، في قمة مباريات المرحلة الـ 24 من دوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 81، وحينها كان ترجي مستغانم متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ويتنافس الفريقان على الصعود إلى دوري المحترفين، حيث يحتلان المركز الثالث مناصفة برصيد 49 نقطة، مبتعدين بفارق 6 نقاط خلف نجم بن عكنون المتصدر.

وأكدت مصادر عديدة اقتحام مشجعين محسوبين على نادي شباب المشرية الملعب احتجاجا على تخلف فريقهم بهدف، وقال مراسل الإذاعة الجزائرية إن الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

بدورهم، انتقد لاعبو شباب المشرية الحكم الذي أدار مباراتهم أمام ترجي مستغانم التي اندلعت على إثرها أعمال شغب.

وأظهرت صور وفيديوهات إصابات تعرض لها لاعبو ترجي مستغانم، وتكسير حافلة الفريق.

كسر وتحطيم وتخريب حافلة ترجي مستغانم بعد مباراة الفريق أمام شباب المشرية ❌

عيب والله غير عيب، بهدلتونا في شهر رمضان 😠 pic.twitter.com/Bc8EESHGzx — 🇩🇿 Osmani Kamel (@kamouk16) April 8, 2023

وقال عبدلي عبد الرحيم (لاعب شباب مشرية) في تصريح لتلفزيون "النهار" الجزائري إن المباراة لعب فيها الحكم كثيرا، أقول حسبيّ الله ونعم الوكيل أقولها للحكم، إنه جاء لتحطيمنا، كل المباريات لعبناها جيدا".

#صور.. أعمال شغب خلال مباراة ترجي مستغانم ومستضيفه فريق شباب المشرية ، اللذان ينشطان في بطولة القسم الثاني لكرة القدم (وسط-غرب) ؛#كرة_القدم#الجزائر pic.twitter.com/a7C2jnbLq0 — Elhogra.com (@Elhogracom) April 9, 2023

وأضاف عبد الرحيم "الأمور التي حدثت لم تمثل أنصار شباب مشرية، الحكم هو من قتل المباراة وجاء من فوز ترجي مستغانم".

وختم "سنواصل اللعب من أجل الفوز ومرحبا بأي نتيجة جاءت".

إلى جانب ذلك، قال زميله ليث عبد العزيز في تصريح للتلفزيون اليوم "قدمنا مباراة جيّدة أمام جارنا الترجي، الحكم كان بطل كل الأحداث واستفز اللاعبين، كان يقول ألفاظا مشينة في عز رمضان".

وأضاف عبد العزيز "نلعب في بطولة واد كنيس وأتحمل كلامي، الحكم ظلمنا أمام أنصارنا، فعل كل الأمور من أجل التسبّب في دخول الأنصار إلى الملعب".