رياضة

شاهد.. إيقاف حكم في البريميرليغ "اعتدى" على روبرتسون لاعب ليفربول

Premier League - Liverpool v Arsenal
روبرتسون (يمين) يشكو الاعتداء عليه من قبل الحكم المساعد (رويترز)
10/4/2023

قالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا، اليوم الاثنين، إن الحكم المساعد -الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول- لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الأمر.

وظهرت لقطة الإسكتلندي روبرتسون مدافع ليفربول وهو يتجه نحو قسطنطين هاتزيداكيس للاعتراض بين شوطي المباراة التي أقيمت أمس، وبدا في لقطات الفيديو أن الحكم دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.

وقالت اللجنة في بيان "لن تعين لجنة الحكام هاتزيداكيس في أي مباراة بمسابقاتها أثناء تحقيق الاتحاد في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول روبرتسون في أنفيلد".

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد التعادل 2-2 مع أرسنال (المتصدر) إنه لم يشاهد الواقعة رغم أنه سمع أن "شيئا ما قد حدث".

المصدر : وكالات