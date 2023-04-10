شاهد.. إيقاف حكم في البريميرليغ "اعتدى" على روبرتسون لاعب ليفربول

قالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا، اليوم الاثنين، إن الحكم المساعد -الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول- لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الأمر.

وظهرت لقطة الإسكتلندي روبرتسون مدافع ليفربول وهو يتجه نحو قسطنطين هاتزيداكيس للاعتراض بين شوطي المباراة التي أقيمت أمس، وبدا في لقطات الفيديو أن الحكم دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.

روي كين: "شاهدت روبرتسون كثيراً. إنه طفلٌ كبير. من المفترض أن يركز على أداءه الدفاعي في الملعب بدلاً من التذمّر على الحكام. هو من سحب الحكم المساعد أولاً." pic.twitter.com/dJ3H7JDBiQ — EPL World (@EPLworld) April 9, 2023

وقالت اللجنة في بيان "لن تعين لجنة الحكام هاتزيداكيس في أي مباراة بمسابقاتها أثناء تحقيق الاتحاد في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول روبرتسون في أنفيلد".

اول مره اشوف حكم يضرب لاعب ولايتعاقب وبعد هاللقطة روبرتسون اخد اصفر قسم بالله فشل فشل ومحاربه عيني عينك pic.twitter.com/hzMEbjaxyi — Saif | 6⃣🏆 (@LFC_Saif) April 9, 2023

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد التعادل 2-2 مع أرسنال (المتصدر) إنه لم يشاهد الواقعة رغم أنه سمع أن "شيئا ما قد حدث".