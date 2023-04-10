بالهتاف وعَلم فلسطين.. شاهد- جماهير الوداد المغربي تتضامن مع الأقصى
تضامنت جماهير نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم مع القضية الفلسطينية من خلال إشعالها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، أمس الأحد، بهتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي ومؤيدة لفلسطين.
وتداول نشطاء مقطعًا مصورًا لجماهير النادي وهم يهتفون لفلسطين وسط إشادة بالجمهور المغربي. وهتف الجمهور "أوووه أووه.. القدس لفلسطين، بدموع لميمات (الأمهات) نكتب هذه السطور.. أووه أووه حياتنا مثل المستشفيات الحكومية غير صالحة دونك يا فلسطين، الشعب يعيش بقهر، أسكت أم أتكلم؟".
ونالت لقطات الجمهور بالمدرجات ودعمهم لإخوانهم في فلسطين إعجابا كبيرا من الجماهير العربية بالمغرب وخارجها، وكتب إسلام ياسين: "يا سلام على الجمال كل الاحترام لشعب المغرب"، فيما علق عثمان الخوفي وقال: "فلسطين في قلب كل المغاربة".
🎥 | Les supporters du Wydad rend hommage aux peuple Palestinien 🇲🇦🇵🇸❤️ pic.twitter.com/7cLjQSxwDg
— Izem Anass (@Izemanass) April 8, 2023
وكانت الهتافات على هامش لقاء استضاف فيه نادي الوداد البيضاوي نادي مولودية وجدة، وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد في مباراة جمعت بين الناديين في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري المغربي.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهتف فيها جمهور نادي الوداد لفلسطين، ففي أبريل/نيسان 2022، قامت جماهير النادي بالهتاف بقوة لفلسطين "فلسطين.. فلسطين.. الأقصى الأقصى"، وملأ العلم الفلسطيني المدرجات في ملعب محمد الخامس.
وتعد الجماهير المغربية بشكل عام من أكثر الجماهير العربية تفاعلا مع القضية الفلسطينية. ورفعت جماهير الوداد لافتات تضامنية أثناء لقائه الأهلي المصري، في 30 مايو/أيار 2022 وغيرها من المرات.
جمهور الوداد يردد اسم فلسطين ، فلسطين ، فلسطين 🇲🇦❤️🇵🇸 pic.twitter.com/M2KU9Pr4dC
— ENDM Moroccan Team (@ENDM_Twit) April 24, 2022
فلسطين حاضرة في مبارة أمس بين #الوداد_المغربي و #الاهلي المصري .. جمهور الناديين رفعوا العلم الفلسطيني #فلسطين توحد ولا تفرق#الوداد_الاهلي pic.twitter.com/4yBmZkjPzA
— عزالدين أحمد (@IzzadeenAhmad) May 31, 2022
يا سلام على الجمال كل الاحترام لشعب #المغرب ❤ https://t.co/xguNOmP4p2
— إسلام الياسين (@islaa200) April 9, 2023
فلسطين في قلب كل المغاربة https://t.co/9PAHl6Xzgu
— Otman Elkoufi (@OElkoufi) April 8, 2023
J’ai jamais vu ça dans un autre pays Africain … https://t.co/Ibdz6327IJ
— 04 (@FbioUrrea) April 9, 2023
ليت الحكام قلوبهم وضمائرهم كما الشعوب 💪
جمهور نادي الوداد المغربي يبعث برسالة تضامن مع القدس.#القدس #فلسطين #فلسطين_قضيتي #الاقصى_خط_احمر #الاقصى pic.twitter.com/lvh1A4hwhJ
— amina osama (@aminaos23722735) April 8, 2023
❤🔥#WINNERS الـــ
جمهور نادي #الوداد_المغربي يفتتح أغنيته الشهيرة "بدموع لميمات" برسالة تضامن مع فلسطين و #المسجد_الأقصى
الترجمة:
اووه … اوووه … #القدس لـ فلسطين
حياتنا مثل المستشفيات الحكومية غير صالحة
بدونك يا #فلسطين
الشعب يعيش بقهر
أسكت أم أتكلم
#المغرب#DimaWydad pic.twitter.com/oBmLKjd8Os
— آية العاروري (@ayah_arori) April 9, 2023
الجمهور المغربي الافضل عربيا بدون منازع https://t.co/FczdJ2Pp6K pic.twitter.com/JZeTcfxLR3
— R10 (@naroco10) April 10, 2023