بالهتاف وعَلم فلسطين.. شاهد- جماهير الوداد المغربي تتضامن مع الأقصى

تضامنت جماهير نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم مع القضية الفلسطينية من خلال إشعالها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، أمس الأحد، بهتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي ومؤيدة لفلسطين.

وتداول نشطاء مقطعًا مصورًا لجماهير النادي وهم يهتفون لفلسطين وسط إشادة بالجمهور المغربي. وهتف الجمهور "أوووه أووه.. القدس لفلسطين، بدموع لميمات (الأمهات) نكتب هذه السطور.. أووه أووه حياتنا مثل المستشفيات الحكومية غير صالحة دونك يا فلسطين، الشعب يعيش بقهر، أسكت أم أتكلم؟".

ونالت لقطات الجمهور بالمدرجات ودعمهم لإخوانهم في فلسطين إعجابا كبيرا من الجماهير العربية بالمغرب وخارجها، وكتب إسلام ياسين: "يا سلام على الجمال كل الاحترام لشعب المغرب"، فيما علق عثمان الخوفي وقال: "فلسطين في قلب كل المغاربة".

🎥 | Les supporters du Wydad rend hommage aux peuple Palestinien 🇲🇦🇵🇸❤️ pic.twitter.com/7cLjQSxwDg — Izem Anass (@Izemanass) April 8, 2023

وكانت الهتافات على هامش لقاء استضاف فيه نادي الوداد البيضاوي نادي مولودية وجدة، وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد في مباراة جمعت بين الناديين في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري المغربي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهتف فيها جمهور نادي الوداد لفلسطين، ففي أبريل/نيسان 2022، قامت جماهير النادي بالهتاف بقوة لفلسطين "فلسطين.. فلسطين.. الأقصى الأقصى"، وملأ العلم الفلسطيني المدرجات في ملعب محمد الخامس.

وتعد الجماهير المغربية بشكل عام من أكثر الجماهير العربية تفاعلا مع القضية الفلسطينية. ورفعت جماهير الوداد لافتات تضامنية أثناء لقائه الأهلي المصري، في 30 مايو/أيار 2022 وغيرها من المرات.

جمهور الوداد يردد اسم فلسطين ، فلسطين ، فلسطين 🇲🇦❤️🇵🇸 pic.twitter.com/M2KU9Pr4dC — ENDM Moroccan Team (@ENDM_Twit) April 24, 2022

فلسطين حاضرة في مبارة أمس بين #الوداد_المغربي و #الاهلي المصري .. جمهور الناديين رفعوا العلم الفلسطيني #فلسطين توحد ولا تفرق#الوداد_الاهلي pic.twitter.com/4yBmZkjPzA — عزالدين أحمد (@IzzadeenAhmad) May 31, 2022

يا سلام على الجمال كل الاحترام لشعب #المغرب ❤ https://t.co/xguNOmP4p2 — إسلام الياسين (@islaa200) April 9, 2023

فلسطين في قلب كل المغاربة https://t.co/9PAHl6Xzgu — Otman Elkoufi (@OElkoufi) April 8, 2023

J’ai jamais vu ça dans un autre pays Africain … https://t.co/Ibdz6327IJ — 04 (@FbioUrrea) April 9, 2023