أهدافه تروي القصة.. لماذا ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ؟

7 كرات ذهبية والثامنة تقترب وعشرات الألقاب في مقدمتها كأس العالم وكوبا أميركا، مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم تكن زاخرة فقط بالألقاب بل ترجمت أرقاما وإحصاءات وبيانات وأرقاما قياسية.

وبالنسبة لقائد منتخب الأرجنتين، تسجيل الأهداف ليس إضافة أرقام في جدول بيانات بل صناعة مجد لأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ولتقريب صورة ما حققه ميسي في مسيرته، يجب تشريح أرقام الأهداف التي سجلها مع منتخب "التانغو" ومع الفريقين اللذين لعب معهما في مسيرته، برشلونة وباريس سان جيرمان.

كم هدفا سجل ميسي؟

804 أهداف سجلها ميسي -حتى الآن- في مسيرته:

الهدف الأول كان في الليغا بمرمى "ألباسيتي" عام 2005.

لتتوالى الأهداف ويسجل هدفه الـ100 في مرمى دينامو كييف في دوري الأبطال.

وهدفه رقم 200 في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد.

وهدفه رقم 300 في مرمى "رايوفاييكانو".

والـ400 في مرمى غرناطة.

والـ500 في مرمى فالنسيا.

والـ600 والـ700 في مرمى أتلتيكو مدريد.

والهدف الـ800 بقميص منتخب بلاده في مرمى بنما.

أهدافه في الفرق

سجل ميسي 702 في مرمى الفرق التي واجهها وأبرز ضحاياه كانوا في البطولة الإسبانية، فهو سجل 672 هدفا في الليغا و29 في البطولة الفرنسية. وجاءت الأهداف على الشكل التالي:

474 هدفا في الليغا.

129 هدفا في دوري الأبطال.

56 هدفا في كأس الملك.

20 هدفا في الدوري الفرنسي.

14 هدفا في كأس السوبر الإسباني.

5 أهداف في مونديال الأندية.

3 أهداف في كأس السوبر الأوروبي.

هدف في كأس فرنسا.

أما أبرز ضحايا ميسي فهم:

إشبيلية (38 هدفا).

أتلتيكو مدريد (32 هدفا).

فالنسيا (31 هدفا).

أتلتيك بلباو (29 هدفا).

ريال مدريد (26 هدفا).

أهدافه مع منتخب الأرجنتين

الأهداف الإجمالية 102، بينها: