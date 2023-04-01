يوسين بولت الجديد.. عدّاء جامايكي شاب يحطم رقما قياسيا في سباق 100 متر

كسر العدّاء الجامايكي الشاب بوهغي نكرومي الرقم القياسي في سباق 100 متر جري في بطولة المدارس الثانوية، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة الجامايكية كينغستون.

وقطع نكرومي (19 عاما) مسافة 100 متر في زمن قياسي بلغ 9.99 ثوان، ليصبح أول عدّاء يحقق هذا الإنجاز خلال العام الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية.

Bouwahjgie Nkrumie, el nuevo velocista de futuro (19 años); 100 mts == 9.99 (+0.3). pic.twitter.com/Jnw8kcrcom — Chechu (@ChechuMartinH) March 31, 2023

وبات نكرومي ثالث عداء شاب ينهي السباق في هذه الفئة في زمن أقل من 10 ثوان، بعد ليتسيل تيبوغو (9.91 ثوان)، وتريفون بروميل (9.97 ثوان).

ويُنظر إلى نكرومي الآن على أنه يوسين بولت الجديد، الذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر، وهو 9.58 ثوان.

وأكد موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) أن بولت نفسه لم يحقق رقم نكرومي خلال وجوده في المرحلة الثانوية.

وبدا نكرومي وقد اختلطت مشاعره تجاه هذا الإنجاز الذي حققه، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا على تحسين أدائه من أجل تحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

وقال نكرومي: "لا يمكنني تفسير الشعور الآن، أستطيع القول إنه لم يكن من السهل تحقيق هذا الرقم، ومع ذلك أرى أن الأمور ستتحسن من هذه النقطة".

وأضاف "شعرت بأنني في حالة جيدة طوال جولات البطولة، لكنني لم أكن مسرورا بالنتيجة النهائية، لكنني أعدكم بالمزيد في المستقبل".

وأختتم حديثه بأن "الرحلة كانت صعبة، وأعود وأؤكد ستتحسن الأمور بدءا من الآن".