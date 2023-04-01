يتقدمهم مهاجم مغمور.. أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

كشفت إحصائية عن أسرع اللاعبين الحاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)، وضمت هدّاف المسابقة النرويجي إيرلنغ هالاند.

وأبرزت شبكة "سكواكا" (Squawka) -المتخصصة في الإحصائيات والبيانات- أسماء اللاعبين الأسرع في البريميرليغ، موضحة سرعة كل لاعب منهم.

وجاء في مقدمة اللاعبين، برينان جونسون، نجم نوتنغهام فورست، وهو الأمر الذي اعتبرته صحيفة "ذا صن" (the sun) الإنجليزية مفاجأة.

وظهر اللاعب الأسرع في الدوري الإنجليزي، مع فريقه في "البريميرليغ" في 27 مباراة، وسجل 7 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

No one has recorded a faster speed in the Premier League this season than Nottingham Forest's Brennan Johnson. Lightning fast.⚡️ pic.twitter.com/thkoLzV8b4 — Squawka (@Squawka) March 30, 2023

وفي العموم، شارك جونسون في 33 مباراة بجميع البطولات، هز خلالها شباك المنافسين 9 مرات، مع تمريرتين حاسمتين.

وتفوّق جونسون (21 عاما) على الأوكراني ميخايلو مودريك، الذي حل ثانيا، ومن بعده أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل يونايتد، المنضم إليه في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من إيفرتون.

ولم تخلُ القائمة من اسمي هالاند والأوروغواياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، وهما أقوى صفقتين قادمتين إلى المسابقة الصيف الماضي.

وفي المجمل، ضمت قائمة اللاعبين العشرة اثنين من تشلسي ومثلهما من أرسنال، وواحدا من كل من وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، ونوتنغهام فورست.

قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي: