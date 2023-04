يتقدمهم مهاجم مغمور.. أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

كشفت إحصائية عن أسرع اللاعبين الحاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)، وضمت هدّاف المسابقة النرويجي إيرلنغ هالاند.

وأبرزت شبكة "سكواكا" (Squawka) -المتخصصة في الإحصائيات والبيانات- أسماء اللاعبين الأسرع في البريميرليغ، موضحة سرعة كل لاعب منهم.

وجاء في مقدمة اللاعبين، برينان جونسون، نجم نوتنغهام فورست، وهو الأمر الذي اعتبرته صحيفة "ذا صن" (the sun) الإنجليزية مفاجأة.

وظهر اللاعب الأسرع في الدوري الإنجليزي، مع فريقه في "البريميرليغ" في 27 مباراة، وسجل 7 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

No one has recorded a faster speed in the Premier League this season than Nottingham Forest's Brennan Johnson.

Lightning fast.⚡️ pic.twitter.com/thkoLzV8b4

— Squawka (@Squawka) March 30, 2023