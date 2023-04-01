مانشستر سيتي يقسو على ليفربول برباعية ويلاحق أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي مطاردته أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوز كبير على ضيفه ليفربول 4-1 اليوم السبت في الجولة 29 للبريميرليغ.

وتقدم قائد المنتخب المصري محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 17، ليصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعب الأنفيلد برصيد 56 هدفا.

لكن بعد 10 دقائق أدرك خوليان ألفاريز التعادل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من الدولي الإنجليزي جاك غريليش.

وعقب نهاية الاستراحة بدقيقة واحدة أرسل الجزائري رياض محرز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى سجل منها كيفن دي بروين هدف التقدم لسيتي.

وبعدها بسبع دقائق جعل إيلكاي غندوغان النتيجة 3-1 لحامل لقب الدوري بعدما تابع تسديدة ردت من المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد.

قبل أن يختتم غريليش الرباعية عندما أرسل تمريرة إلى دي بروين في الناحية اليسرى ليعيدها له ليرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 74.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق مع ليدز يونايتد.

وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة من 27 مباراة في المركز السادس.

وجاء الفوز الكبير لسيتي رغم غياب هدافه النرويجي إرلينغ هالاند بسبب إصابة في الفخذ.

وسجل اللاعب (22 عاما) 42 هدفا استثنائيا في 37 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم حتى الآن، منها 8 في آخر مباراتين، لكنه أصيب في الفخذ أمام بيرنلي في 18 مارس/آذار الماضي.