ثنائية جيسوس تقود أرسنال للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط

أحرز المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس هدفين، ليقود أرسنال للفوز 4-1 على ضيفه ليدز يونايتد، ويحافظ على تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 8 نقاط اليوم السبت.

وافتتح جيسوس التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وأضاف زميله المدافع بن وايت الهدف الثاني بعد الاستراحة بقليل.

وسجل جيسوس الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 55، قبل أن يستبدله المدرب ميكل أرتيتا بعدها بقليل.

🇧🇷 غابريل جيسوس يملك الان 65 هدف في البريميرليغ و هو ثاني الهدافيين البرازيلين عبر تاريخ المسابقة بعد روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول (79). #ARSLEE pic.twitter.com/uPKDbuAgqa — EPL World (@EPLworld) April 1, 2023

وقلص راسموس كريستنسن الفارق للفريق الزائر بعدما سدد كرة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 76، ثم اختتم غرانيت تشاكا أهداف أرسنال في الدقيقة 84.

وكان مانشستر سيتي قد فرض الضغط على أرسنال بعدما فاز قبل المباراة 4-1 على ليفربول، لكن المتصدر انتصر أيضا بالنتيجة نفسها.

وبات رصيد أرسنال 72 نقطة من 29 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة.