القائمة تضم صلاح ويتصدرها لوكاكو.. أكثر 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية هذا الموسم

ضمت القائمة الجديدة لأكثر اللاعبين انخفاضا في قيمتهم السوقية، خلال الموسم الحالي 2022-2023، اسم النجم الدولي المصري محمد صلاح، بينما تصدرها البلجيكي روميلو لوكاكو إثر تراجع مستواه بشكل كبير مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي.

وأصدر موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وإحصاءات اللاعبين تحديثه الجديد بشأن أكثر اللاعبين الذين تراجعت قيمتهم السوقية، مع اقتراب الموسم الحالي من النهاية.

ولم ينجُ اسم صلاح من القائمة رغم أن أرقامه الفردية تبدو مميزة، مقارنة بما يقدمه فريقه ليفربول، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي، وخرج من البطولات الأخرى مبكرا.

وخلال السطور الآتية، نسلط الضوء على قائمة تضم أكثر 10 لاعبين انخفاضا في القيمة السوقية خلال الموسم الحالي:

عاش اللاعب البرتغالي موسما صعبا منذ البداية، إذ دبّ الخلاف بينه وبين دييغو سيميوني، مدربه السابق في أتلتيكو مدريد، وانتهى بخروج اللاعب مُعارا إلى تشلسي في "الميركاتو" الأخير.

João Félix on his future: “For now, I’m on loan here at Chelsea so I don’t know the future yet — but I’m here and I can see that it’s a big club with a big project”, tells @LondonBluePod 🚨🔵 #CFC

“For sure Chelsea it’s a big European team, I feel and see that”. pic.twitter.com/TCcVXK08WQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2023