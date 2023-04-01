الاتحاد الآسيوي يدين اعتداء القوات الإسرائيلية على ملعب فيصل الحسيني خلال نهائي كأس أبو عمار

دان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على اللاعبين والمشجعين خلال مباراة نهائي "كأس أبو عمار"، التي جمعت بين فريقي مركز بلاطة وجبل المكبر على ملعب فيصل الحسيني الدولي في الرام مساء الثلاثاء الماضي، واصفا الاعتداء "بغير المبرر والمريع".

وأكد الاتحاد الآسيوي -في بيان نشره على موقعه الإلكتروني- أن القوات الإسرائيلية قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي؛ مما أدى إلى إيقاف المباراة نتيجة تعرض العديد من اللاعبين والمشجعين -ومن ضمنهم أطفال ونساء- لضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، حيث توجب معالجتهم في الملعب أو نقلهم للمستشفى.

صور من جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الرياضة الفلسطينية اثناء لقاء نهائي كاس ابو عمار.#رمضان_الخير_2023 pic.twitter.com/pCL2et05lN — الصحفي محمد الأخرس -شيتوس- #غزة (@m_alakhras83) March 30, 2023

ودعا الاتحاد القاري إلى إنهاء كافة أشكال العنف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا تضامنه بشكل ثابت مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعموم مجتمع كرة القدم في فلسطين.