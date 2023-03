نصف فرق البريميرليغ مهددة.. تعرف على حسابات الإفلات من دوامة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز

يكاد يكون في حكم المؤكد أن السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم سيحسم بين فرسي رهان، حيث يتفوق أرسنال على مانشستر سيتي مع اقتراب حسم الصراع، لكن -تقريبا- نصف أندية الدوري الممتاز لا تزال تكافح لتجنب الهبوط.

وتركت نتائج الأسبوع الماضي الفارق بين بورنموث متذيل الترتيب وكريستال بالاس (صاحب المركز الـ12) 6 نقاط فقط، ولن تلتقي هذه الفرق وجها لوجه في الجولة المقبلة.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يشاركوا في صراع الابتعاد عن ثلاثي القاع، فإن الأمر سيقتصر على المتابعة وترقب الوصول لنهاية الموسم الذي سيُحسب باعتباره نجاحا كبيرا بالنسبة لهم.

Home advantage was real on the weekend! 🏠 pic.twitter.com/HKTysXkgCs — Premier League (@premierleague) March 7, 2023

9 فرق مهددة بالهبوط

وعلى نحو غير اعتيادي، لم يتم حسم الموقف بالنسبة لأي فريق، مما يعني أن 3 من أصحاب المراكز التسعة الأخيرة سيهبطون.

وأي فوز يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على أي ناد متعثر ومن حوله في الترتيب، وقد يشهد الوضع في مطلع الأسبوع المقبل تغيير أسماء ثلاثي القاع مرة أخرى.

ويمكن لبورنموث أن يعتبر نفسه غير محظوظ بشكل مخيف بخسارته 3-2 أمام أرسنال مطلع الأسبوع الحالي بعد أن تقدم 2-0 قبل أن تستقبل شباكه هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

How Reiss Nelson’s 97th-minute winner was celebrated from different angles 🤩 pic.twitter.com/ZQ2TPcysYl — Premier League (@premierleague) March 7, 2023

ولن يكون الأمر سهلا بالنسبة للفريق القادم من الساحل الجنوبي حيث يستضيف منافسه ليفربول بعد غد السبت بعدما استطاع الأخير العودة لسابق عهده أخيرا وبدا قويا للغاية في انتصار ساحق على مانشستر يونايتد 7-0؛ مما دفعه بقوة إلى المنافسة ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وخسر بورنموث 9-0 على ملعب آنفيلد في وقت سابق من الموسم الحالي، ومع فوز واحد فقط في 11 مباراة سابقة في الدوري ضد الفريق القادم من مرسيسايد، فإن احتمالات تحقيق نتيجة مفاجئة تبدو أشبه بأمل بعيد المنال.

كما يمتلك ساوثامبتون، مثل غريمه المحلي بورنموث، 21 نقطة لكنه يتفوق بفارق أهداف أفضل. وسيكون ساوثامبتون مستعدا لرد فعل عنيف من يونايتد الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد.

ولعب إيفرتون، الذي يحتل المركز الـ18 برصيد 22 نقطة، مباراة أكثر من جميع الأندية التي تحيط به في جدول الترتيب، ويستضيف بعد غد السبت فريق برنتفورد الذي لم يخسر في 12 مباراة بالدوري ويسعى جاهدا للتأهل لأوروبا.

To celebrate #IWD2023, our players wore tops bearing the names of the special women in their lives 💜 pic.twitter.com/YYRN3nUvBH — West Ham United (@WestHam) March 8, 2023

بصيص أمل

وستنظر الفرق الثلاثة التي تعلو منطقة الهبوط مباشرة، وهي ليدز يونايتد (22 نقطة) وويستهام يونايتد (23) وليستر سيتي (24)، جميعا إلى الجولة المقبلة على أنها فرصة لرؤية بصيص من ضوء النهار حال اتساع الفارق بينها وبين من هم في ذيل الترتيب.

ومع ذلك، فجميع هؤلاء يواجهون اختبارات صعبة.

How things look after an entertaining few days 😅 pic.twitter.com/S25KPg9DfZ — Premier League (@premierleague) March 6, 2023

ويستضيف ليدز منافسه برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز الثامن، بينما يستضيف ويستهام منافسه أستون فيلا صاحب المركز الـ11، بينما يلعب ليستر أمام ضيفه تشلسي.

وقبل أسبوع كان ليستر سيستمتع بزيارة تشلسي صاحب المركز العاشر والذي يعاني من قلة الأهداف التي يسجلها. لكن منذ ذلك الحين، تغلب تشلسي بقيادة غراهام بوتر على ليدز، كما بلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوزه 2-0 على ضيفه بروسيا دورتموند الثلاثاء الماضي.

ومر ليستر بسلسلة مؤلفة من 3 هزائم متتالية في الدوري وأخفق في التسجيل في أي من تلك المباريات.

وتلقى ديفيد مويز مدرب ويستهام الدعم من ملاك النادي على الرغم من صيحات الاستهجان الموجهة ضده خلال الخسارة 4-0 الأسبوع الماضي أمام برايتون.

ويملك الفريق خبرة كبيرة في معارك تجنب الهبوط. وفي حين أن ذلك سيعتبر في صالحه، فإن هزيمته أمام فيلا في مطلع الأسبوع المقبل ستضع ضغطا كبيرا على المدرب الأسكتلندي.

وأبلى نوتنغهام فورست (26 نقطة) بلاء حسنا في الصعود إلى المركز الـ14 بعد أداء مهتز عقب العودة لدوري الأضواء في إنجلترا وسيستمتع بفرصه أمام توتنهام هوتسبير الذي خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الأيام التسعة الماضية أيضا، إضافة للخسارة أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري.

ويسافر ولفرهامبتون (27 نقطة)، الذي يحتل المركز الـ13، للقاء نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس، بينما يستضيف كريستال بالاس صاحب المركز الـ12 (27) منافسه مانشستر سيتي الذي سيبحث عن فوز يسمح له بالاقتراب مؤقتا وبفارق نقطتين من أرسنال.

ويواجه أرسنال اختبارا صعبا أمام فولهام الأحد المقبل.