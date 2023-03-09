عمال مضربون يقطعون الكهرباء عن القرية الأولمبية وملعب فرنسا

قال مسؤولون باتحاد عمال فرنسا، اليوم الخميس، إن إضرابا عن العمل تسبب في انقطاع الكهرباء عن ملعب فرنسا وبعض مواقع التشييد في القرية الأولمبية التي ستستضيف أولمبياد 2024 في ضاحية سان دونيه الشرقية بضواحي العاصمة.

وأعلن عشرات العاملين بقطاع الكهرباء والغاز الامتناع عن العمل في المقرات التي تتحكم في إمداد المنطقة بالطاقة.

وأوضحوا -للصحفيين- أنهم قطعوا الكهرباء أيضا عن 3 مراكز للمعلومات في سان دونيه، وعن جميع المراكز التجارية حول ملعب فرنسا.

وذكر فريدريك بروبيل الأمين العام لاتحاد (سي جي تي إنرجي) أن قطع الكهرباء جزء من تحرك متواصل احتجاجا على خطط الحكومة لمد سن التقاعد عامين ليكون عند بلوغ 64 عاما.

وقال الأمين العام لحشد يتكون من 300 عامل تقريبا في بانيو الواقعة على مشارف باريس "وعدنا بأسبوع مظلم في قطاع الطاقة، وكان مظلما".

وقد عطلت الإضرابات، التي بدأت الثلاثاء، شحنات الوقود أيضا.