المغربي تاعرابت يكشف سبب تخليه عن الـ"فيراري" بعد الانتقال إلى البرتغال

تحدث المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر الإماراتي حاليا، عن التغييرات التي طرأت على نمط حياته بعد انتقاله إلى البرتغال خلال الفترة التي قضاها مع بنفيكا.

فبعد سنوات من دفاعه عن ألوان كوينز بارك رينجرز وتوتنهام هوتسبير وفولهام في إنجلترا، ولانس في فرنسا، وميلان في إيطاليا، انضم تاعرابت إلى بنفيكا في صيف عام 2015.

وقال اللاعب المغربي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، إنه أُعجب بأسلوب الحياة البسيط في البرتغال مقارنة بما رآه في فرنسا وإنجلترا.

وأضاف تاعرابت "عندما غادرت لندن وصلت إلى لشبونة في سيارة فيراري، وحين أوقفت سيارتي في ساحة انتظار، فوجئت مما شاهدت.. لقد رأيت سيارات بيجو 307 و407″، وهو نوع قديم حديث ظهر في سوق السيارات عالميا في عامي 2001 و2005 على التوالي.

💬 «Benfica, ça m’a choqué.» ⚠️ Témoignage exceptionnel ! Avec sa franchise, Adel Taarabt raconte à quel point le club de Benfica l’a marqué à vie. 😲 Avec des habitudes au quotidien qui l’ont complètement surpris ! 🔴 Interview : https://t.co/ushcqtyUyU#Benfica #slbenfica pic.twitter.com/LBEnEtAk06 — 90football (@90footballFr) March 7, 2023

وواصل اللاعب المغربي، "عندما وصلت إلى بنفيكا، صُدمت مما رأيت من اللاعبين الشباب في عمر 15 عاما، كانوا أول من يدخل إلى الصالة الرياضية، البرتغاليون لديهم أفضل عقلية، لذلك ينتجون الكثير من المواهب".

وتابع تاعرابت (33 عاما) "هل تعرف ماذا كانوا يرتدون؟ أديداس ونايكي وغيرها من الجهات الراعية للمستلزمات الرياضية، لا شيء من جيفنشي أو بالمين أو دولتشي آند غابانا (ماركات فاخرة للملابس والأحذية)".

وأتم تاعرابت "لقد بعت سيارتي فيراري، واشتريت أخرى مرسيدس إيه كلاس، يا لها من حياة! حياة رائعة وبسيطة".

وشارك النجم المغربي مع بنفيكا في 129 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها هدفين فقط وقدّم 14 تمريرة حاسمة.

وفاز تاعرابت مع بنفيكا ببطولتين، هما الدوري البرتغالي 2018-2019، وكأس السوبر البرتغالي 2020.