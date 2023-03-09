بايرن ميونخ وميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز باريس سان جيرمان وتوتنهام

بلغ بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تجديد الأول فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، وتعادل الثاني مع توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.

في المباراة الأولى على ملعب "أليانز أرينا"، فاز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين، بعد الفوز أيضا في مباراة الذهاب في باريس الأسبوع الماضي بهدف دون رد.

وسجل الكاميروني يريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الأول للفريق "البافاري" في الدقيقة 60، مستفيدا من خطأ دفاعي للإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، والذي أخطأ في تمرير الكرة ليخطفها ليون غوريتسكا الذي قدم الفرصة على طبق من ذهب لموتينغ.

وحاول باريس سان جيرمان إدراك التعادل، على أمل الحفاظ على آماله في التأهل، لكنه لم يتمكن من الوصول لمرمى الحارس السويسري يان سومر، وسط أداء قوي من الفريق الألماني الذي استفاد من اللعب على أرضه وبين جمهوره.

وسجل سيرجي غنابري هدف بايرن ميونخ الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد هجمة مرتدة انتهت بتسديدة قوية في شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

في المباراة الثانية، خرج ميلان بتعادل سلبي مع مضيفه توتنهام في لندن، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وتعددت محاولات توتنهام لتسجيل هدف يُعيد المواجهة إلى نقطة البداية، لكنه تعثر أمام صمود ميلان، الذي استفاد من طرد مدافع "سبيرز" الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 78، مما خفف العبء عن الفريق الإيطالي.