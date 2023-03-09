رياضة

فايزر المتوج مع ألمانيا ببطولة أوروبا يطلب تمثيل المنتخب الجزائري لكرة القدم

SV Werder Bremen v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
فايزر سجل 7 أهداف في 14 مباراة لفيردر بريمن رغم أنه يلعب بمركز الظهير الأيمن (غيتي)
9/3/2023-|آخر تحديث: 10/3/202301:04 AM (مكة المكرمة)

جدد ميتشل فايزر الظهير الأيمن لفيردر بريمن المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول رغم أنه سبق له ارتداء قميص منتخبات ألمانيا في الفئات السنية الأقل.

وكانت مجلة كيكر الألمانية قالت أول أمس الثلاثاء أنه يحق لفايزر تمثيل الجزائر من جهة والدته القادمة من أصول جزائرية.

وشارك فايزر في 40 مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين، ونال لقب بطولة أوروبا مع فريق تحت 21 عاما في 2017.

ونقل الحساب الرسمي لفيردر بريمن على تويتر عن فايزر قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم "كان هذا الخيار يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفا مهما بالنسبة لي. أعتقد أنه مع مشاركتي مع الجزائر، سأمتلك حظوظا وفيرة في تحقيق ذلك".

ولم تتضح الرؤية بعد بشأن حضور اللاعب البالغ من العمر 28 عاما للمعسكر القادم لمنتخب الجزائر كونه لا يملك جواز سفر جزائريا حتى الآن وهو مطالب بتغيير جنسيته الرياضية أيضا.

 

وتستعد الجزائر لمواجهة النيجر ذهابا وإيابا هذا الشهر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2024.

ووعد المدرب جمال بلماضي بإعادة هيكلة الفريق للمنافسة على لقب كأس الأمم التي ستستضيفها ساحل العاج والتأهل إلى كأس العالم 2026.

وقاد بلماضي المنتخب الجزائري للقب كأس الأمم الأفريقية في 2019 لكنه ودع المنافسات من الدور الأول في الكاميرون مطلع العام الماضي.

كما أخفق الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم بعدما فرط في تفوقه 1-0 في الكاميرون وخسر 2-1 في الجزائر.

وقالت مجلة كيكر في تقريرها أول أمس إن الاتحاد الجزائري تواصل بالفعل مع فايزر لكن الأمر يتوقف على خطط المدرب بلماضي ومدى سرعة إجراءات حصوله على الجنسية بشكل رسمي.

وقدم اللاعب أداء رائعا في بداية الموسم الحالي وصنع 7 أهداف في أول 14 مباراة قبل التوقف لإقامة كأس العالم في قطر.

لكن ذلك لم يكن كافيا، فقرر المدرب هانز فليك عدم ضمه للمنتخب الألماني الذي ودع البطولة من الدور الأول، وكان يعاني من مشاكل دفاعية خاصة في الناحية اليمنى حيث لعب 4 لاعبين مختلفين في هذا المركز في 3 مباريات.

المصدر : رويترز