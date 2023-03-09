فايزر المتوج مع ألمانيا ببطولة أوروبا يطلب تمثيل المنتخب الجزائري لكرة القدم

جدد ميتشل فايزر الظهير الأيمن لفيردر بريمن المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول رغم أنه سبق له ارتداء قميص منتخبات ألمانيا في الفئات السنية الأقل.

وكانت مجلة كيكر الألمانية قالت أول أمس الثلاثاء أنه يحق لفايزر تمثيل الجزائر من جهة والدته القادمة من أصول جزائرية.

وشارك فايزر في 40 مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين، ونال لقب بطولة أوروبا مع فريق تحت 21 عاما في 2017.

ونقل الحساب الرسمي لفيردر بريمن على تويتر عن فايزر قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم "كان هذا الخيار يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفا مهما بالنسبة لي. أعتقد أنه مع مشاركتي مع الجزائر، سأمتلك حظوظا وفيرة في تحقيق ذلك".

🗣️ Mitchell Weiser on on his ambitions to play for 🇩🇿: "I have always had the option in my mind. It's an important goal of mine to play in a big tournament and with Algeria I think I have a better chance of achieving that."#werder pic.twitter.com/9lHAFtxzr8 — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) March 9, 2023

ولم تتضح الرؤية بعد بشأن حضور اللاعب البالغ من العمر 28 عاما للمعسكر القادم لمنتخب الجزائر كونه لا يملك جواز سفر جزائريا حتى الآن وهو مطالب بتغيير جنسيته الرياضية أيضا.

🗣️ Mitchell Weiser on the upcoming match against his former club @bayer04_en: "I look forward to seeing the boys again, but beyond that we want to win the game and I'm confident that we can do so."#werder #SVWB04 pic.twitter.com/ZQzAaFYwT0 — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) March 9, 2023

وتستعد الجزائر لمواجهة النيجر ذهابا وإيابا هذا الشهر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2024.

ووعد المدرب جمال بلماضي بإعادة هيكلة الفريق للمنافسة على لقب كأس الأمم التي ستستضيفها ساحل العاج والتأهل إلى كأس العالم 2026.

وقاد بلماضي المنتخب الجزائري للقب كأس الأمم الأفريقية في 2019 لكنه ودع المنافسات من الدور الأول في الكاميرون مطلع العام الماضي.

كما أخفق الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم بعدما فرط في تفوقه 1-0 في الكاميرون وخسر 2-1 في الجزائر.

وقالت مجلة كيكر في تقريرها أول أمس إن الاتحاد الجزائري تواصل بالفعل مع فايزر لكن الأمر يتوقف على خطط المدرب بلماضي ومدى سرعة إجراءات حصوله على الجنسية بشكل رسمي.

وقدم اللاعب أداء رائعا في بداية الموسم الحالي وصنع 7 أهداف في أول 14 مباراة قبل التوقف لإقامة كأس العالم في قطر.

لكن ذلك لم يكن كافيا، فقرر المدرب هانز فليك عدم ضمه للمنتخب الألماني الذي ودع البطولة من الدور الأول، وكان يعاني من مشاكل دفاعية خاصة في الناحية اليمنى حيث لعب 4 لاعبين مختلفين في هذا المركز في 3 مباريات.