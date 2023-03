فايزر المتوج مع ألمانيا ببطولة أوروبا يطلب تمثيل المنتخب الجزائري لكرة القدم

جدد ميتشل فايزر الظهير الأيمن لفيردر بريمن المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول رغم أنه سبق له ارتداء قميص منتخبات ألمانيا في الفئات السنية الأقل.

وكانت مجلة كيكر الألمانية قالت أول أمس الثلاثاء أنه يحق لفايزر تمثيل الجزائر من جهة والدته القادمة من أصول جزائرية.

وشارك فايزر في 40 مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين، ونال لقب بطولة أوروبا مع فريق تحت 21 عاما في 2017.

ونقل الحساب الرسمي لفيردر بريمن على تويتر عن فايزر قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم "كان هذا الخيار يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفا مهما بالنسبة لي. أعتقد أنه مع مشاركتي مع الجزائر، سأمتلك حظوظا وفيرة في تحقيق ذلك".

🗣️ Mitchell Weiser on on his ambitions to play for 🇩🇿: "I have always had the option in my mind. It's an important goal of mine to play in a big tournament and with Algeria I think I have a better chance of achieving that."#werder pic.twitter.com/9lHAFtxzr8

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) March 9, 2023