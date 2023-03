قطر تصدر سلسلة وثائقية عن كواليس الألبوم الغنائي الرسمي لمونديال 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي نظمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن إصدار سلسلة وثائقية من 8 حلقات، تتناول كواليس الألبوم الغنائي الرسمي للمونديال.

وذكر الموقع الرسمي للجنة العليا أن السلسلة تستعرض الرؤية الاستثنائية، والجهود الهائلة وراء إنتاج أغاني البطولة، وحفلي افتتاح وختام أول نسخة من المونديال في العالم العربي.

وأضاف أن السلسلة الجديدة -التي نُشرت أولى حلقاتها على قناة المونديال على موقع يوتيوب- تقدم لقطات حصرية من الكواليس، مقابلات مع فنانين ومنتجين ومخرجين ونخبة من ضيوف البطولة التي شهدت لأول مرة في تاريخ كأس العالم إصدار ألبوم غنائي كامل، بدلاً من أغنية رسمية واحد، كما جرت العادة في النسخ السابقة من هذه البطولة العالمية.

