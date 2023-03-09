النيران الصديقة تنقذ أرسنال أمام سبورتنغ لشبونة وروما يهزم سوسيداد بالدوري الأوروبي

أنقذت النيران الصديقة أرسنال الإنجليزي من الخسارة أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وقادته للتعادل معه 2-2، اليوم الخميس، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم عن فوز روما الإيطالي 2-صفر على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، وباير ليفركوزن الألماني على ضيفه فرينكفاروش المجري بالنتيجة ذاتها، في حين تعادل يونيون برلين الألماني 3-3 مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي.

وفي العاصمة البرتغالية، بادر أرسنال بالتسجيل عن طريق وليام ساليبا في الدقيقة 22، لكن جونكالو إيناسيو أدرك التعادل في الدقيقة 34.

ويليام صاليبا يفتتح التسجيل ويمنح التقدم للمدفعجية 🔥⚽️#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/2FlgckEljA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2023

وأضاف باولينيو الهدف الثاني لسبورتنغ لشبونة بالدقيقة 55، غير أن النيران الصديقة أنقذت أرسنال من الخسارة، بعدما أحرز الياباني هيديماسا موريتا هدف التعادل للفريق الإنجليزي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 62.

وستحسم بطاقة التأهل لربع النهائي بين الفريقين في مباراة الإياب، التي ستجرى على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية الخميس القادم.

روما يعبر سوسيداد

وعلى الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، حقق روما فوزا ثمينا 2-صفر على ريال سوسيداد الإسباني، ليقترب فريق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بشدة من التأهل للدور المقبل.

وافتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لمصلحة روما بالدقيقة 13، وتكفل الألباني ماراش كومبولا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وأصبح يكفي روما، الذي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب الذي يُقام على ملعب منافسه الخميس القادم، لاستكمال مشواره بالدوري الأوروبي.