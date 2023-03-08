لم يشارك لدقيقة واحدة منذ 3 أشهر.. هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد

يخطط الدولي البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، لإكمال عقده مع النادي "الملكي" رغم خروجه من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرنغي".

ويرتبط هازارد بعقد مع ريال مدريد يستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وعليه فإن النادي يريد التخلص من اللاعب الصيف المقبل، من أجل الاستفادة منه ماليا قدر الإمكان.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن هازارد، الذي أصبح أسوأ صفقة في تاريخ ريال مدريد، ليست لديه أي نية لمغادرة الفريق الصيف المقبل.

🚨🎖️| Hazard’s team-mates value his good humour but believe he is no longer able to compete as expected. That is an opinion also held by the coaching staff. @MarioCortegana pic.twitter.com/b2Wrlh0Rgq — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 8, 2023

وأضافت أنه مع أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب في خروج اللاعب أو حتى إنهاء عقده، إلا أن هازارد وعائلته مرتاحون جدا في العاصمة الإسبانية.

وشددت الصحيفة على أن هازارد يشعر بالاستقرار في مدريد رغم وضعيته الرياضية، فهو يريد متابعة أحد أبنائه الذين انضموا إلى أكاديمية النادي "الملكي" عن قرب، حتى يومه الأخير في العقد.

وتلقى الدولي البلجيكي عرضا مغريا من أحد الأندية في الدوري الأميركي للمحترفين، لكنه أجّل النظر فيه حتى صيف عام 2024، حسب الصحيفة.

وتعرّض هازارد لعدد من الإصابات أثرت على ظهوره بالشكل المطلوب في ريال مدريد، لكن في الفترة الأخيرة فإن اللاعب سقط من خيارات أنشيلوتي في قرار تقني وفني واضح، حسب صحيفة سبورت.

وما يدلل على أن أنشيلوتي لا يعتمد على هازارد هذا الموسم (2022-2023) هو الدفع به في 3 مباريات فقط، في الجولتين الأولى والثانية ضد ألميريا وسيلتا فيغو (32 و7 دقائق على التوالي)، وفي السادسة أمام ريال مايوركا (59 دقيقة).

الأمر نفسه ينطبق على دوري أبطال أوروبا، إذ شارك اللاعب في 3 مباريات أيضا أمام كل من سيلتيك، وشاختار دونيتسك، ولايبزيغ (60 و57 و14 دقيقة).

كما ظهر في مباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا، في حين غاب تماما في كأس السوبر الأوروبي، وعن مباراتي ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني في السعودية، وفي المجمل سجل هدفا واحدا وصنع آخر.

وبشكل عام، لم يشترك هازارد في أي مباراة مع ريال مدريد في آخر 3 أشهر، بواقع 17 مباراة على التوالي.

وانضم ابن الـ32 عاما إلى ريال مدريد في السابع من يونيو/حزيران 2019، قادما من تشلسي، في صفقة كلفت خزينة النادي "الملكي" مبلغ 100 مليون يورو.

وفي المجمل، لعب 73 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 7 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 7.5 ملايين يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المختص في إحصاءات وبيانات اللاعبين.