لم يشارك لدقيقة واحدة منذ 3 أشهر.. هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد

يخطط الدولي البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، لإكمال عقده مع النادي "الملكي" رغم خروجه من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرنغي".

ويرتبط هازارد بعقد مع ريال مدريد يستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وعليه فإن النادي يريد التخلص من اللاعب الصيف المقبل، من أجل الاستفادة منه ماليا قدر الإمكان.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن هازارد، الذي أصبح أسوأ صفقة في تاريخ ريال مدريد، ليست لديه أي نية لمغادرة الفريق الصيف المقبل.

🚨🎖️| Hazard’s team-mates value his good humour but believe he is no longer able to compete as expected. That is an opinion also held by the coaching staff. @MarioCortegana pic.twitter.com/b2Wrlh0Rgq

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 8, 2023