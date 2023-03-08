محامي بيليه يعلن توزيع تركته حسب وصيته وابنة غير شرعية تنتظر اختبار الحمض النووي

أعلن محامي بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل الحصص التي ستوزع بناء عليها تركته، حيث ستحصل أرملته على 30%، بينما سيوزع الباقي على أولاده السبعة إضافة إلى ابنة غير معترف بها سيحدد اختبار الحمض النووي مدى أحقيتها في الميراث.

وسترث أرملة بيليه 30% من أصوله حسب وصيته التي تضمنت أيضًا الإشارة إلى أمرأة قد تكون ابنة بطل العالم 3 مرات غير المعترف بها، حسب ما أفاد محامي أرملة بيليه لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتنص الوصية على أن مارسيا سيبيلي أوكي، زوجة بيليه الثالثة والأخيرة، سترث قصره في غواروجا، وهي بلدة ساحلية تقع جنوب ساو باولو حيث كان يعيش الزوجان، وفقًا لمحاميها لويس كينيل.

وقال كينيل إن الأصول الأخرى المملوكة لبيليه، الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أواخر ديسمبر/كانون الأول عن عمر 82 عامًا، تشمل مزيدا من العقارات وحصة في علامته التجارية، مضيفًا أنه لم يتم إجراء جرد كامل بعد ومن ثم لا يمكن تحديد المبلغ الإجمالي للتركة.

فيديو|

تقرير خاص عن فقيد الكرة العالمية الأسطورة البرازيلية #بيليه

حفل جوائز الفيفا للأفضل عام 2022#TheBest pic.twitter.com/nX0XtDwIRG — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 27, 2023

وأضاف المحامي أن الوصية تشير إلى إمكانية أن يكون لبيليه ابنة غير معترف بها يحق لها الحصول على جزء من 70% المتبقية من التركة، والتي سيتقاسمها أولاد اللاعب السابق الأسطوري السبعة الآخرون.

وأضاف كينيل "أشار (بيليه) إلى احتمال وجود ابنة أخرى سيعتمد التعرف عليها على اختبار الحمض النووي والذي لم يخضع له بيليه بسبب الوباء وحالته الصحية".

وحسب كينيل، فإن المرأة المعنية هي مواطنة برازيلية وقد اتخذت خطوات قانونية للاعتراف بها على أنها ابنة بيليه.

وكانت محكمة في ساو باولو أمرت بيليه بالخضوع لاختبار الحمض النووي في سبتمبر/أيلول 2022، وفقًا لموقع "جي1″، على أن يتم إجراء الاختبار الآن على أحد أبنائه السبعة المعترف بهم.

تزوج أيقونة كرة القدم 3 مرات، واعترف رسميا بـ7 أبناء.

وُلد له من زواجه الأول عام 1966 ثلاثة أطفال: فتاتان وصبي.

وخلال هذه الفترة أنجب بيليه أيضًا ابنة، ثمرة علاقة خارج نطاق الزواج في عام 1968، واعترف بها في عام 2002.

ومن زواجه الثاني في عام 1994 ولد له توأمان.

وهو أيضًا والد ابنة ولدت عام 1964 من علاقة مع مدبرة منزل لم يعترف بها في البداية. لكن بعد 5 سنوات من الصراع القانوني، حكمت المحاكم لمصلحة الشابة في عام 1996 التي طالبت بالاعتراف بأبوتها، توفيت بالسرطان عام 2006.

تزوج في عام 2016 سيدة أعمال هي مارسيا سيبيلي أوكي، من دون إنجاب أطفال من هذا الارتباط.