تطورات مثيرة في أزمة "السيدة العجوز".. خطأ "إجرائي" قد يُعيد النقاط المخصومة ليوفنتوس

كشف تقرير إيطالي عن تطورات مثيرة في قضية خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

وكانت محكمة إيطالية قررت يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني الماضي، خصم 15 نقطة من رصيد "السيدة العجوز" عن الموسم الجاري 2022-2023 في إطار تحقيقات بصفقات انتقال في الفترة بين عامي 2018 و2021.

وانتعشت آمال يوفنتوس في الإفلات من هذه العقوبة، بسبب "خطأ في الإجراءات"، وفق ما أكدت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المحكمة الرياضية وافقت أخيرا على إطلاع فريق محامي دفاع يوفنتوس على المراسلات بين مكتب المدعي العام وهيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الإيطالي (Covisoc)، وقضت بتسليمهم المستندات في غضون أسبوع بحد أقصى.

