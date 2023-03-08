تطورات مثيرة في أزمة "السيدة العجوز".. خطأ "إجرائي" قد يُعيد النقاط المخصومة ليوفنتوس

كشف تقرير إيطالي عن تطورات مثيرة في قضية خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

وكانت محكمة إيطالية قررت يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني الماضي، خصم 15 نقطة من رصيد "السيدة العجوز" عن الموسم الجاري 2022-2023 في إطار تحقيقات بصفقات انتقال في الفترة بين عامي 2018 و2021.

وانتعشت آمال يوفنتوس في الإفلات من هذه العقوبة، بسبب "خطأ في الإجراءات"، وفق ما أكدت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المحكمة الرياضية وافقت أخيرا على إطلاع فريق محامي دفاع يوفنتوس على المراسلات بين مكتب المدعي العام وهيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الإيطالي (Covisoc)، وقضت بتسليمهم المستندات في غضون أسبوع بحد أقصى.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Juventus want to take advantage of a procedural fault on the part of investigators to escape legal and sporting sanctions for accounting fraud. ❌📝 They could therefore regain the 15 lost points in Serie A. 🇮🇹 (Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/YmvSVMQlSp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 8, 2023

وسيعمل محامو يوفنتوس على إيجاد خطأ في التواريخ التي جرت فيها عمليات التحقيق في تلك الصفقات، على اعتبار أن الإجراء الذي تم فتحه رسميا يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ما كان يجب أن يكون بناء على تقرير قُدم للادعاء في أبريل/نيسان 2021.

وأشارت "لاغازيتا ديللو سبورت" إلى أنه في حال ثبوت ذلك، فإن الادعاء انتهك ما يُعرف قانونيا باسم "الوقت الإجرائي"، وعليه يصبح الحكم بخصم النقاط باطلا بحكم القانون.

ولا يعني ذلك أن يوفنتوس بريء من التهم الموجهة إليه، لكنه قد يفلت من هذه العقوبة فقط بسبب خطأ إداري ومهني محتمل.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، ويبتعد بـ12 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

⏰ 18:30

⚡️ Federico Chiesa

🟣 LIVE! Fede ci racconta "Back on Track" ed il lungo percorso di rientro dopo il terribile infortunio al ginocchio ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) March 6, 2023

لكن الحال سيختلف كليا إذا ما نجح فريق "السيدة العجوز" في استعادة نقاطه المخصومة، إذ سيرتفع رصيد الفريق إلى 50 نقطة، تضعه في المركز الثاني مناصفة مع إنتر ميلان.

وبكل تأكيد سينعش ذلك آمال الفريق في المشاركة بالنسخة المقبلة لدوري الأبطال، لكن حلم التتويج بلقب الدوري الإيطالي سيبقى صعب المنال، على اعتبار أن نابولي يحلق في الصدارة وحيدا وبعيدا وفي جعبته 65 نقطة.