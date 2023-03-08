شاهد- إعادة ركلة جزاء تشلسي بدوري الأبطال تثير جدلا وتغضب دورتموند.. ماذا يقول قانون كرة القدم؟

أثار قرار الحكم بإعادة تنفيذ ركلة الجزاء التي سجل منها كاي هافيرتز الهدف الثاني في فوز تشلسي الإنجليزي 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -أمس الثلاثاء- جدلا كبيرا، ورفضه الفريق الألماني بشدة، خاصة أن هذا الهدف هو الذي رجح كفة تشلسي في التأهل.

وفاز دورتموند بمباراة الذهاب على أرضه 1-صفر، لكن هدف في الشوط الأول من رحيم ستيرلينغ وركلة جزاء مثيرة للجدل من هافيرتز منحت النادي اللندني الفوز 2-صفر في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج الليلة الماضية ليودع النادي الألماني البطولة من ثمن النهائي بعد الهزيمة 2-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

ستيرلينغ يمنح تشلسي التقدم ويشعل الصراع على بطاقة التأهل 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #تشلسي_دورتموند pic.twitter.com/dCt3UJ6WtA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2023

وحصل تشلسي على ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من بن تشيلويل ارتطمت بيد مدافع دورتموند ماريوس فولف.

وسدد هافيرتز ركلة الجزاء في القائم، لكن أعاد تنفيذها بعد أن نبه حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) حكم الساحة بأن لاعبي دورتموند دخلوا منطقة الجزاء قبل التنفيذ.

وفي محاولته الثانية هز هافيرتز الشباك وأرسل تشلسي إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان قرار الإعادة صحيحا وفقا للمادة الـ14 من قانون كرة القدم "ركلة الجزاء" حسب التعديل الذي أدخل عليها عام 2021، وتنص المادة على أنه "في حال وجود مخالفة من الفريقين -مثل دخولهما معا منطقة الجزاء قبل تسديد الكرة من منفذ الركلة- فإنه يجب إعادة تنفيذ ركلة الجزاء، سواء سجل منها هدفا أم لا".

وعلق الأستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) على إعادة ركلة الجزاء، وأشاد محمد أبو تريكة بقرار الحكم بالإعادة.

بلينغهام: إعادة تنفيذ الركلة مزحة

وقال جود بلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند لمحطة "بي تي سبورت" (BT Sport) -في إشارة إلى فولف- "لا أدري ما يمكن أن يفعله بيده أكثر من ذلك، هذا في حد ذاته كان مخيبا للآمال وحقيقة أنهم قاموا بإعادة تنفيذ الركلة، أعتقد أنها مزحة".

وأضاف "في كل ركلة جزاء -خاصة عندما يكون لديك مثل هذا التنفيذ البطيء- سيكون هناك أشخاص يدخلون منطقة الجزاء بخطوة أو نحو ذلك، لقد اتخذ الحكم القرار وعلينا أن نتعايش معه".

وقال إيدين تيرزيتش مدرب دورتموند إن فريقه سيمتنع عن الشكوى.

وأضاف تيرزيتش "إذا استغرق القرار حوالي 5 أو 6 دقائق فلن يكون من السهل تنبيه الحكم لمراجعة قراره".

وتابع "لكن بصفتي مدربا للفريق فأنا مسؤول عن أداء اللاعبين والجهاز المعاون ولكن ليس أداء الحكم، لم نتحدث عن الحكم كثيرا الأسبوع الماضي ولن نبدأ بذلك الليلة".