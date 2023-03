فلامنغو البرازيلي يودع 350 ألف يورو بطريق الخطأ في حساب لاعب كرة سلة هاو

أودع نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم بطريق الخطأ مبلغا قدره 350 ألف يورو في حساب لاعب كرة السلة جواو فيكتور غوميش دا سيلفا، ظنا منه أنه لاعب كرة القدم الذي يحمل الاسم نفسه.

ودافع غوميش عن ألوان نادي فلامنغو لكرة السلة حتى عام 2020، وذلك يبرر خطأ نادي ولاية ريو الذي ظن أنه لاعبه السابق جواو فيكتور غوميش دا سيلفا (22 عامًا)، الذي باعه إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في يناير/كانون الثاني.

وقام فلامنغو بإيداع 1.89 مليون ريال (نحو 350 ألف يورو) في حساب لاعب كرة السلة.

وقال الشاب البالغ 19 عامًا لموقع غلوبو إسبورتي "كنت خائفًا لأنني لم أكن أعرف من أين أتت الأموال".

وأضاف "اعتقدت أن شخصًا ما قد ارتكب خطأ عند إيداع المال أو شيئا من هذا القبيل. أخبرني الكفيل أيضًا أنني يجب أن أكون حذرًا لأن شخصًا ما قد يستخدم حسابي لغسل الأموال".

Joao Gomes has been called up to the senior @CBF_Futebol men's team for the first time 🇧🇷

Congratulations, @GomesOficial08 🎉 pic.twitter.com/TLTVF1EdIb

— Wolves (@Wolves) March 3, 2023