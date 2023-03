عرض مساعدتهم بتقنية الفيديو.. حقائق جديدة في فضيحة مدفوعات برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية

تكشفت حقائق جديدة في فضيحة اتهام نادي برشلونة بدفع مبالغ ضخمة لشركة تابعة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

عرض إنريكيز نيغريرا "مساعدة" برشلونة بتقنية حكم الفيديو المساعد على الرغم من إنهاء عقده الاستشاري مع النادي.

وأشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن النادي الكتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو (6.9 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة لنيغريرا.

وبعد اكتشاف بروفاكس يطالب فيه نيغريرا باستمرار برشلونة بالدفع على الرغم من إنهاء العقد، كشفت صحيفة "إلموندو" (El Mundo) عن أدلة جديدة على اتصال نيغريرا ببرشلونة عام 2020، حيث قدم خبرته في التكنولوجيا الجديدة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR)، والتي ظهرت في 2018 واعتمدت بعدها في الدوري الإسباني.

🚨 Spanish official Enriquez Negreira offered his services to Barcelona after being fired with a disturbing proposal:

"I can help you with VAR"

(Source: @ElMundoDeportes) pic.twitter.com/4dhi67jf0g

