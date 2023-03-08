عرض مساعدتهم بتقنية الفيديو.. حقائق جديدة في فضيحة مدفوعات برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية

تكشفت حقائق جديدة في فضيحة اتهام نادي برشلونة بدفع مبالغ ضخمة لشركة تابعة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

عرض إنريكيز نيغريرا "مساعدة" برشلونة بتقنية حكم الفيديو المساعد على الرغم من إنهاء عقده الاستشاري مع النادي.

وأشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن النادي الكتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو (6.9 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة لنيغريرا.

وبعد اكتشاف بروفاكس يطالب فيه نيغريرا باستمرار برشلونة بالدفع على الرغم من إنهاء العقد، كشفت صحيفة "إلموندو" (El Mundo) عن أدلة جديدة على اتصال نيغريرا ببرشلونة عام 2020، حيث قدم خبرته في التكنولوجيا الجديدة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR)، والتي ظهرت في 2018 واعتمدت بعدها في الدوري الإسباني.

🚨 Spanish official Enriquez Negreira offered his services to Barcelona after being fired with a disturbing proposal: "I can help you with VAR" (Source: @ElMundoDeportes) pic.twitter.com/4dhi67jf0g — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 7, 2023

وقالت الصحيفة إن نيغريرا كتب إلى مجلس إدارة نادي برشلونة قائلاً: "يمكنني مساعدتكم باستخدام تقنية الفيديو "فار" (VAR). إذا كنتم مهتمين، فاتصلوا بي".

وبينما لم يكشف عن استجابة برشلونة لعرض نيغريرا، أثارت الأنباء توترات جديدة في القضية الجارية، خاصة أن التقارير تشير إلى أن النادي استفاد بشكل كبير من قرارات حكم الفيديو المساعد هذا الموسم.

🚨 #ElMundo El abogado de Negreira al Barça: "La actitud del Barcelona y en especial la del Sr. Bartomeu será incomprensible, lo que le causaría una profunda decepción después de tantos años de relación, de tantos favores prestados, de tantas confidencias compartidas" #Barçagate pic.twitter.com/kRz56ONIZZ — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) February 22, 2023

لابورتا يدافع عن برشلونة

وتكشفت هذه الحقائق بعد تأكيد رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا أمس الثلاثاء أن ناديه لم "يشتر حكاما يوما"، مشيرا إلى أن نيغريرا كان يتقاضى أجرًا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.

ويحقق مدّعون عامون إسبان في المدفوعات، وقالت صحيفة إلبايس، إنهم يعتزمون الإبلاغ عن برشلونة "لاستمرار الفساد الرياضي".

وقال لابورتا -خلال فعاليات في برشلونة- إن "برشلونة لم يشتر حكاما يوما، ولم يكن لدى البارسا أبدًا نية لشراء حكام على الإطلاق".

وتابع أن "قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. ونحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى، لا شيء وليد الصدفة".