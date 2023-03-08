بعد اتجاهه للتدريب.. فرانك ريبيري يتحدث عن هدفه وبايرن ميونخ ونوير

بعد اتجاهه لمجال التدريب في كرة القدم، يخطط فرانك ريبيري -نجم فريق بايرن ميونخ الألماني السابق- لبدء مسيرته مديرا فنيا في المستقبل القريب.

ويعمل ريبيري حاليا مدربا مساعدا في فريق ساليرنيتانا الإيطالي، آخر ناد لعب له قبل الاعتزال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال ريبيري -في مقابلة مع صحيفة "بيلد" اليوم الأربعاء- "أشكر ساليرنيتانا على ثقتهم في؛ وهذا يمنحني الفرصة لإعداد نفسي للوظيفة الرئيسية".

وأضاف "كوني مدربا سيمنحني ما أفتقده بالفعل، مثل الضغط الناتج عن المباريات، والاستعدادات، والحصص التدريبية، والجماهير، والأجواء. أحتاج لهذا لكي أكون سعيدا".

وترك ريبيري فريق بايرن ميونخ عام 2019 عقب الفوز بـ9 ألقاب للبوندسليغا، ولقب لدوري أبطال أوروبا، من بين عدة ألقاب أخرى".

ويرى ريبيري أن جوليان ناغلسمان المدرب الحالي لبايرن ميونخ لديه جميع المتطلبات الأساسية لبدء عهد جديد مع النادي.

ولكنه حذر من أن الفوز وحده ليس كافيا. وقال "يجب أن تحقق الفوز بطريقة تسعد الجميع؛ لاعبين ومدربين وعاملين وبالطبع الجماهير".

ومثل كثيرين في عالم كرة القدم، يعتقد ريبيري أن مانويل نوير حارس بايرن ومنتخب ألمانيا سيعود بقوة عقب تعرضه لكسر في القدم، وأنهت موسمه، أثناء فترة عطلته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال عن زميله السابق "نوير هو نوير، إنه الأفضل على الإطلاق، أتمنى أن يعود في أسرع وقت ممكن، نوير لا يمكن مقارنته".