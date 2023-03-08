ردا على دعوات نجوم سابقين في يونايتد.. تن هاغ يحسم قراره بشأن سحب شارة القيادة من فيرنانديز

ردّ الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد على دعوات سحب شارة القيادة من لاعب الفريق برونو فيرنانديز، على خلفية بعض التصرفات التي وُصفت بـ"غير الاحترافية" من اللاعب خلال خسارة الفريق المذلة أمام ليفربول مؤخرا.

وقال تن هاغ إن برونو فيرنانديز سيحمل شارة القيادة خلال غياب هاري مغواير عن المباريات رغم انتقاده أداء اللاعب أمام ليفربول، وذلك قبل مواجهة ريال بيتيس في أدوار خروج المغلوب لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

"He's an inspiration for the whole team" Erik Ten Hag backs Bruno Fernandes, following his behaviour against Liverpool pic.twitter.com/oe5w6S8vfR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 8, 2023

وحافظ يونايتد على سجله الخالي من الهزيمة في 11 مباراة قبل التوجه إلى "أنفيلد" لكنه تعرض لأسوأ هزيمة منذ خسارته 7-0 أمام ولفرهامبتون واندرارز في 1931.

وقال بعض اللاعبين السابقين إن فيرنانديز يجب أن يُجرد من شارة القيادة بسبب سلوكه المشاكس في المباراة.

وأكد تن هاغ، اليوم الأربعاء، بعد سؤاله عما إذا كانت شارة قيادة الفريق ستظل من نصيب فيرنانديز "نعم بالطبع".

وأضاف المدرب الهولندي قبل استضافة ريال بيتيس في أولد ترافورد "أعتقد أنه يقدم موسما رائعا ولعب دورا كبيرا في وجودنا في هذه المكانة. إنه يمد الفريق بالطاقة ويجتهد ويسير في الطريق الصحيح ويوجه اللاعبين. كما أنه مصدر إلهام للفريق بأكمله".

وتابع "لا يوجد شخص متكامل. الجميع يرتكب الأخطاء. أنا حقا سعيد بوجود برونو فيرنانديز في فريقي، وسعيد به كقائد للفريق حين لا يكون هاري (مغواير) في الملعب".

ودعم ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد زميله البرتغالي فيرنانديز قائلا إنه "اللاعب المثالي للعب معه".

@FA_PGMOL I hope to see a fine/ban for Bruno Fernandes for shoving the 4th official in Man Uniteds 7-0 loss to Liverpool pic.twitter.com/VUFtDR2xM4 — Martinelli Madness ⚽️ (@cfet13) March 6, 2023

وقال راشفورد "كان قائدا جيدا بالنسبة لنا حتى قبل وضع شارة القيادة وهذه علامة جيدة دائما. لقد ساعد اللاعبين الآخرين ليكونوا قادة أفضل، والحقيقة هي أننا لا نستطيع أن نكون فريقا منظما في وجود قائد واحد فقط يحمل الشارة".

وطالب تن هاغ من لاعبيه بإعادة ضبط النفس والتعافي عند مواجهة بيتيس، خامس الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 41 نقطة والذي لم يخسر في آخر 4 مباريات من بينها تعادل دون أهداف مع ريال مدريد.

وقال تن هاغ "المدرب واللاعبون في القارب نفسه، نقوم بكل شيء معا، نفوز ونخسر معا. لقد أحدثنا الفوضى يوم الأحد وعلينا التعامل معها، سنتعلم الكثير من الدروس من (الخسارة) وقد تساعدنا في المستقبل. قدمنا أداء متواضعا وخاصة على مستوى العقلية".