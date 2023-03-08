تأهلا إلى ربع نهائي دوري الأبطال.. تشلسي يهزم دورتموند وبنفيكا يسحق كلوب بروج

تأهل تشلسي الإنجليزي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في إياب دور الـ16.

وثأر "البلوز" من هزيمته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وتفوق في إجمالي نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بـ2-1.

وحسم تشيلسي الفوز بهدف في كل شوط سجلهما كاي هافيرتز ورحيم ستيرلينغ على الترتيب، كما ألغى الحكم هدفين لصالح الفريق الإنجليزي.

ستيرلينغ يمنح تشلسي التقدم ويشعل الصراع على بطاقة التأهل 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #تشلسي_دورتموند pic.twitter.com/dCt3UJ6WtA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2023

وتقدم ستيرلينغ بهدف لتشيلسي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، ثم أضاف هافيرتز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ53.

وفي لشبونة، تأهل بنفيكا البرتغالي إلى دور نفسه بفوزه الساحق على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز بنفيكا بهدفين دون رد، ليتفوق الفريق البرتغالي في مجموع المباراتين بنتيجة 7-1.

وتقدم رافا سيلفا بهدف لبنفيكا في الدقيقة الـ38، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تقمص جونكالو راموس دور البطولة، وسجل الهدف الثاني لبنفيكا، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني له والثالث لبنفيكا في الدقيقة الـ57.

وحصل بنفيكا على ضربة جزاء سجل منها جواو ماريو رابع أهداف الفريق البرتغالي في الدقيقة الـ71.

وشهدت الدقيقة الـ78 الهدف الخامس لبنفيكا عن طريق ديفيد نيريس. وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، رد بيورن ماير بالهدف الوحيد لكلوب بروج.