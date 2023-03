6 طرق مختلفة.. هكذا عاقب تن هاغ لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة المذلة أمام ليفربول

ذكرت تقارير إعلامية أن إيريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، عاقب لاعبيه بـ 6 طرق مختلفة بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة الأحد الماضي.

وبدا المدرب الهولندي يستشيط غضبا على دكة البدلاء بعد كل هدف يتلقاه مرمى "الشياطين الحمر" من رجال يورغن كلوب في ملعب أنفيلد.

كما أن تن هاغ لم يخف شعوره الغاضب تجاه أداء لاعبيه بعد المباراة.

وقال تن هاغ في مؤتمر صحفي "كانت مفاجأة حقيقية بالنسبة لي. أهدرنا المباراة بسرعة فائقة بعد انطلاق الشوط الثاني".

وتابع "الهدفان الأولان كانا نتيجة خطأين دفاعيين، ثم جاء الهدف الثالث من هجمة مرتدة وأيضا (رد فعل) غير احترافي من اللاعبين الذين لم يتابعوا الكرة أو يركضوا خلفها وأعطوا المساحة لمهاجمي الخصم".

وأوضح "كانت النتيجة بثلاثية نظيفة، انتهت المباراة، كفريق عليك أن تتماسك وهذا ما لم نفعله. كانت مفاجأة بالنسبة لي، لم أر هذا من فريقي. لا أعتقد أننا مانشستر يونايتد. إنه حقا (حظ) سيئ".

All of the #mufc players reported for training by 9am this morning. Ten Hag had already been at Carrington for two hours before they arrived [men] pic.twitter.com/IR0z4u2bFW

— utdreport (@utdreport) March 6, 2023