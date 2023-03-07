6 طرق مختلفة.. هكذا عاقب تن هاغ لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة المذلة أمام ليفربول

ذكرت تقارير إعلامية أن إيريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، عاقب لاعبيه بـ 6 طرق مختلفة بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة الأحد الماضي.

وبدا المدرب الهولندي يستشيط غضبا على دكة البدلاء بعد كل هدف يتلقاه مرمى "الشياطين الحمر" من رجال يورغن كلوب في ملعب أنفيلد.

كما أن تن هاغ لم يخف شعوره الغاضب تجاه أداء لاعبيه بعد المباراة.

النقد على الملأ

وقال تن هاغ في مؤتمر صحفي "كانت مفاجأة حقيقية بالنسبة لي. أهدرنا المباراة بسرعة فائقة بعد انطلاق الشوط الثاني".

وتابع "الهدفان الأولان كانا نتيجة خطأين دفاعيين، ثم جاء الهدف الثالث من هجمة مرتدة وأيضا (رد فعل) غير احترافي من اللاعبين الذين لم يتابعوا الكرة أو يركضوا خلفها وأعطوا المساحة لمهاجمي الخصم".

وأوضح "كانت النتيجة بثلاثية نظيفة، انتهت المباراة، كفريق عليك أن تتماسك وهذا ما لم نفعله. كانت مفاجأة بالنسبة لي، لم أر هذا من فريقي. لا أعتقد أننا مانشستر يونايتد. إنه حقا (حظ) سيئ".

All of the #mufc players reported for training by 9am this morning. Ten Hag had already been at Carrington for two hours before they arrived [men] pic.twitter.com/IR0z4u2bFW — utdreport (@utdreport) March 6, 2023

اصمتوا واستمعوا

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية (The Mirror) أن تن هاغ أجبر لاعبيه أيضا على الجلوس في صمت بغرفة الملابس للاستماع إلى الاحتفالات التي تقام حولهم في ملعب "أنفيلد" بعد المباراة.

ويبدو أنه أخبرهم باستخدام هذا الجلوس كحافز للتأكد من أنهم لن يكرروا هذا الأداء، والهزيمة بهذه الطريقة مرة أخرى.

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وتدعي صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية أن المدرب الهولندي كان "غاضباً جدا" بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها.

ويضيف التقرير أنه لم ينج أي لاعب من غضب تن هاغ الذي دام عدة دقائق.

Should Erik ten Hag be concerned about Man United’s away form in the big games this season? 👀🔴 pic.twitter.com/xrY7A1wOsC — SPORTbible (@sportbible) March 7, 2023

الاحتياط وفريق الشباب

وتزعم صحيفة "ميرور" (The Mirror) البريطانية أيضا أن تن هاغ هدد بوضع لاعبين كبار على دكة البدلاء إذا كرروا الأداء أمام "الليفر".

وقال مصدر للصحيفة "من الواضح أن تن هاغ كان غاضبا وأخبرهم أنهم محظوظون لركوب حافلة الفريق إلى أولد ترافورد ولم يضطروا للعودة مع جماهير الفريق إلى مانشستر".

وتابع المصدر أنه "حذرهم جميعًا من أنه إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى، فلن تكون هناك فرصة أخرى لهم وسيرسلون إلى فريق تحت 21 عاما".

التدريب بالصباح الباكر

ووفق صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن تن هاغ طلب من جميع اللاعبين أن يكونوا موجودين في مركز التدريبات (كارينغتون) عند الساعة 9 صباحا أمس الاثنين.

استرجع الكابوس

وإذا لم يكن كل ما سبق كافيا، فقد تحدثت تقارير إعلامية أن تن هاغ أجبر لاعبيه على مشاهدة ملخص المباراة والأهداف واللقطات البارزة فيها ليريهم أخطاءهم وأداءهم.